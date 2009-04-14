Тимошенко придумала, как убедить людей вынуть деньги из-под матрасов

Правительство Украины выступает за активизацию продажи государственных ценных бумаг физическим лицам, что обеспечит увеличение в гособороте средств населения в гривне и других валютах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сегодня люди столкнулись с такой непреодолимой проблемой, когда они не верят банкам, часть денег из банков забрали, и эти деньги хранят в своих домах, как говорится, в стеклянных банках, а не в нормальных банках", - сказала премьер.

И добавила: "Пока окончательно возродится доверие к банкам - а мы все для этого будем делать - мы предложим сегодня хранить эти деньги в государстве и продать ценные бумаги с очень хорошей доходностью, которые дадут возможность хранить, либо в валюте, либо в гривне, гражданам свои сбережения с гарантией государства, под хорошие проценты, в том числе, одновременно с легализацией финансовых ресурсов, которые есть сегодня у физических лиц», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.