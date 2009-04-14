У Тимошенко есть готовый пакет на случай «чрезвычайных событий» в ВР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня на внеочередном заседании правительства планируется принять 19 правительственных решений для имплементации норм, которые предусматривались в антикризисных законопроектах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на внеочередном заседании правительства, комментируя ситуацию, сложившуюся сегодня в Верховной Раде вокруг голосования по пакету антикризисных законопроектов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что пакет законопроектов, направленный в Верховную Раду, предварительно был согласован с международными финансовыми организациями, в частности, Международным валютным фондом и Всемирным банком.

«Я, как премьер-министр, не могу позволить, чтобы была разрушена программа сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями. Я не допущу, чтобы программа, которая позволяет Украине и для Украины открыть все финансовые возможности мира, была разрушена. Именно поэтому мы поработали с момента таких чрезвычайных событий в парламенте вместе с ключевыми министрами, вместе с международными финансовыми организациями и разработали пакет, который может быть в основе введения откорректированной программы сотрудничества и который может стать основой для продолжения сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодняшние решения правительства позволят сбалансировать бюджет и начать все необходимые безотлагательные реформы.

Глава правительства сообщила, что сегодня в заседании принимают участие представители Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, не были включены в рассмотрение законопроекты: «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» (о безотлагательных мероприятиях по обеспечению энергетической безопасности Украины); «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении» и «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (о пересчете пенсий работающим пенсионерам).

За включение данных законопроектов в повестку дня голосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, но фракция НУ-НС голосовала лишь частично. Фракции Партии регионов и КПУ не поддержали включение данных законопроектов в повестку дня.