ВР преодолела два подряд президентских вето

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 388 из 427, народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Президент предлагал отклонить этот закон, но за это предложение проголосовало всего 19 (при необходимых 226 – УНИАН) из 427 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент применил вето к принятому 19 марта Верховной Радой Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам по конституционным обращениям и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».

Этим законом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины.

В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о даче заключения Конституционным Судом Украины относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по этой процедуре.

Также предусмотрено внести изменения в Закон “О Кабинете министров Украины”, установив, что действие акта правительства, который остановлен указом Президента Украины и в отношении которого есть решение КС о признании его отвечающим Конституции или постановление об отказе в открытии производства, не может быть повторно остановлено Президентом.

9 апреля председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что этот документ станет предметом рассмотрения Комитета ВР по вопросам правовой политики, а после его решения - всего парламента.

Также Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 408 народных депутатов из 434 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями в парламент Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» для повторного рассмотрения. Президент отметил, что принятый Верховной Радой Украины 19 марта 2009 года Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии» не может быть подписан по ряду обстоятельств.

В частности, по Закону «Об электроэнергетике» субъектам электроэнергетики предоставлено право принимать участие во внешнеэкономическом сотрудничестве в соответствии с государственными программами, международными договорами Украины и законодательством Украины. При этом закон не содержит положений относительно урегулирования конкретных видов такого сотрудничества, которыми, в частности, являются экспорт, импорт и транзит электрической энергии. Не содержит положений относительно импорта и транзита и закон, который поступил на подпись. Им предлагается урегулировать только вопрос экспорта электрической энергии. В таком случае вопросы импорта и транзита электрической энергии и в дальнейшем останутся неурегулированными.