Ющенко напомнил Раде, что Тимошенко поставила всех перед фактом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Верховную Раду принять законы, необходимые для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам во время поездки в Киевскую область.

«Я еще раз обращаюсь ко всем политическим силам, к каждому народному депутату - сегодня поддержать голосование в парламенте по тем трем законопроектам», - сказал В.ЮЩЕНКО

Он отметил, что это тот необходимый минимум, который позволит возобновить диалог с МВФ.

«Если эти вещи не будут сделаны, то у нас нет оснований говорить о сотрудничестве с МВФ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как принять это техническое решение, поскольку правительство фактически поставило всех перед фактом: «Если мы не примем (законы), то о каких-либо возможностях сотрудничества с МВФ и другими мировыми организациями говорить не стоит».

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня на утреннем заседании не внесла в повестку дня три антикризисных закона, необходимые для получения очередного транша кредита МВФ.

Позже председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал, что парламент может вернуться к рассмотрению этих трех антикризисных законопроектов в случае обращения Президента.

“Мы договорились, что в случае обращения Президента по поводу необходимости и целесообразности рассмотрения этих документов, парламент внимательно рассмотрит предложения Президента”, - заявил В.ЛИТВИН.