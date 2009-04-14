Если бы БЮТ мог, объявил бы импичмент Ющенко уже сегодня

Единственное, что удерживает БЮТ от того, чтобы уже сегодня проголосовать за начало процедуры импичмента Президенту Украины Виктору Ющенко, - это уже определеная Верховной Радой дата проведения президентских выборов. Об этом заявил лидер парламентской фракции БЮТ Иван Кириленко с трибуны парламента, высказывая возмущение фракции провальным голосованием за законопроекты, которые ВР должна была принять по требованию МВФ, чтобы разблокировать процесс предоставления следующих траншей кредита.

“Сегодня мы вынуждены признать: страна 5 лет назад избрала антиукраинского президента, - заявил Кириленко. - Если бы парламентом не была установлена дата президентских выборов 25 октября 2009 года, то фракция БЮТ уже сегодня проголосовала бы за начало процедуры импичмента президенту”.

Наряду с уже традиционными обвинениями Ющенко в “разрушении национальной валюты”, “развале банковской системы”, “истерических призывах дефолта” Кириленко выдвинул и более оригинальное: “Президент Ющенко своим не голосованием в Верховной Раде занял антигосударственную и антиукраинскую позицию”. “Страна из-за поступка президента оказалась на грани потери финансовой поддержки мира в это чрезвычайно кризисное время”.

В ответ лидер фракции БЮТ призвал премьер-министра Юлию Тимошенко фактически развязать очередную “войну законов”, компенсировав отсутствие законодательных актов, принятых ВР, решениями и постановлениями Кабмина, которые создали бы условия для выполнения требований МВФ. Причем требует от правительства и премьера сделать это немедленно.