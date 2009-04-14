Если бы БЮТ мог, объявил бы импичмент Ющенко уже сегодня
Останавливает только одно...
Единственное, что удерживает БЮТ от того, чтобы уже сегодня проголосовать за начало процедуры импичмента Президенту Украины Виктору Ющенко, - это уже определеная Верховной Радой дата проведения президентских выборов. Об этом заявил лидер парламентской фракции БЮТ Иван Кириленко с трибуны парламента, высказывая возмущение фракции провальным голосованием за законопроекты, которые ВР должна была принять по требованию МВФ, чтобы разблокировать процесс предоставления следующих траншей кредита.
“Сегодня мы вынуждены признать: страна 5 лет назад избрала антиукраинского президента, - заявил Кириленко. - Если бы парламентом не была установлена дата президентских выборов 25 октября 2009 года, то фракция БЮТ уже сегодня проголосовала бы за начало процедуры импичмента президенту”.
Наряду с уже традиционными обвинениями Ющенко в “разрушении национальной валюты”, “развале банковской системы”, “истерических призывах дефолта” Кириленко выдвинул и более оригинальное: “Президент Ющенко своим не голосованием в Верховной Раде занял антигосударственную и антиукраинскую позицию”. “Страна из-за поступка президента оказалась на грани потери финансовой поддержки мира в это чрезвычайно кризисное время”.
В ответ лидер фракции БЮТ призвал премьер-министра Юлию Тимошенко фактически развязать очередную “войну законов”, компенсировав отсутствие законодательных актов, принятых ВР, решениями и постановлениями Кабмина, которые создали бы условия для выполнения требований МВФ. Причем требует от правительства и премьера сделать это немедленно.