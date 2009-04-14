Ющенко Нашей Украиной не руководит, просто у него партбилет №1...

Народный депутат, член рабочей группы по проработке изменений к Уставу партии "Народный Союз Наша Украины» Владимир МОЙСЫК подчеркивает, что избрание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на должность председателя НСНУ не противоречит ни Уставу партии, ни действующему законодательству страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСНУ.

По словам В.МОЙСЫКА, решение первого этапа VI съезда партии об избрании В.ЮЩЕНКО председателем вполне логично. «В.ЮЩЕНКО является основателем «Нашей Украины» и ее председателем с самого начала, он имеет партийный билет за номером один», - отметил В.МОЙСЫК. Также, по его словам, чтобы избежать противоречий с законодательством, съезд НСНУ внес соответствующие изменения в свой Устав, согласно которым была введена новая должность, – председателя Совета партии, которому передали фактически весь круг полномочий, ранее принадлежавших председателю партии. В то же время председатель партии стал ее политическим лидером, с него были сняты фактически все распорядительные и исполнительные функции.

Как разъясняет юридический департамент «Нашей Украины», по объему полномочий, определенных в измененном Уставе партии, председатель партии – политический лидер не входит в состав уставных органов, а лишь консолидирует их роботу.

«Никаких вопросов ни с правовой, ни с политической точек зрения не возникает. Ведь Президент и сам говорит о том, что он партией не руководит, а лишь является ее официальным представителем», - подчеркнул В.МОЙСЫК.

В то же время, по его убеждению, другое решение VI съезда партии, которое касается исключения семи народных депутатов из состава Совета «Нашей Украины», является незаконным: «Устав партии содержит положение о том, что депутаты текущего созыва Верховной Рады Украины являются членами Политического совета «Нашей Украины» как народные избранники и не избираются на съезде, - объяснил он. – Исходя из этого, решение об их исключении противоречит норме Устава, поскольку все они имеют мандат текущего созыва парламента».

При этом В.МОЙСЫК подчеркивает, что сам VI съезд "Народного Союза Наша Украина" был легитимным: «Это был отчетно-выборный съезд, которому предшествовали отчетно-выборные конференции в областных и районных организациях партии. В установленном порядке были избраны делегаты, их полномочия проверила мандатная комиссия, следовательно, в легитимности самого съезда сомневаться не нужно».

Вместе с тем, В.МОЙСЫК отметил необходимость принятия изменений к Уставу «Нашей Украины», поскольку «он принимался достаточно давно, а жизнь и в партии, и в обществе изменилась». В этом контексте он сообщил, что поступило уже около сотни предложений от региональных партийных организаций, которые нарабатывались в исполкоме еще до создания рабочей группы по проработке изменений к Уставу партии. “Сегодня же рабочая группа должна проработать эти изменения, обобщить их и доложить на Политсовете партии. В свою очередь Совет «Нашей Украины» предложит съезду внести соответствующие изменения», - сообщил член рабочей группы по проработке изменений к Уставу партии.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2008 года В.ЮЩЕНКО заявил, что партия "Народный Союз Наша Украина" определится относительно народных депутатов Украины, которые поддержали коалицию с БЮТ и Блоком Литвина. В.ЮЩЕНКО напомнил, что съездом партии НСНУ была признана невозможность возобновления коалиции этой политической силы с БЮТ. В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что депутаты, которые нарушили это решение, будут исключены из партии и списка народных депутатов по решению съезда.

Из 37 членов фракции НУ-НС, которые поддержали создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, членами партии "Народный Союз Наша Украина" являются: Валерий БОРИСОВ, Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Николай МАРТЫНЕНКО, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Ольга ГЕРАСИМЬЮК.

27 декабря в 2008 года семь народных депутатов, которые подписали коалиционное соглашение, не включили в состав новоизбранного политсовета партии "Народный Союз Наша Украина". Такое решение было принято на съезде НСНУ. В то же время, этих семь народных депутатов не исключили из состава партии НСНУ.

13 апреля 2009 года президиум НСНУ принял решение о проведении заседания Совета партии 16 мая.