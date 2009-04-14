Бессмертный - против исключения семерых нашеукраинцев из партии

Президиум «Нашей Украины» возобновил свою работу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, вчерашнее заседание Президиума партии «Народный Союз Наша Украина» состоялось под председательством Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

В частности, в повестке дня стоял вопрос создания рабочей группы по разработке изменений к Уставу партии. В эту группу вошли народный депутат Владимир МОЙСИК и работник ЦКРК партии Владимир КОЗАК.

Также Президиум принял решение о проведении Совета партии 16 мая, на которой будет утверждена повестка дня VII съезда партии.

В сообщении указывается, что на Президиуме присутствовали исполняющий обязанности председателя Центрального исполкома партии Роман БЕССМЕРТНЫЙ, который в ходе заседания заявил, что исключение семерых членов партии «Народный Союз «Наша Украина» является антиуставным. «Нужно вернуть в партию всех тех, на кого беспричинно вешали разные ярлыки», - сказал он. Поэтому Президиумом принято решение обсудить вопрос исключения семерых членов партии на отдельном заседании.

Пресс-служба также сообщает, что вскоре будет возобновлена работа официального сайта НСНУ Razom.org.ua.

В сообщении отмечается, что на заседании Президиума присутствовали народные депутаты Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Александр ТРЕТЬЯКОВ, Арсений АВАКОВ, Станислав АРЖЕВИТИН, Иван ВАСЮНИК, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Ксения ЛЯПИНА, Владимир МОЙСИК, Юрий ПАВЛЕНКО, Владимир ПОЛЯЧЕНКО, Зиновий ШКУТЯК, Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Ярослав ЮЩЕНКО и председатель парламентской фракции «Наша Украина-Народная Самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО. Последнее заседание Президиума партии состоялось 27 декабря 2008 года.