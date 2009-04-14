СБУ рекомендует Луценко лучше защищать людей, а не оружие им давать

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выступает категорически против инициативы Министерства внутренних дел о свободной продаже гражданам оружия травматического действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ сообщил на брифинге.

По его убеждению, это не улучшит общественную безопасность, а борьба с криминалитетом и преступностью на улицах должна стать главным приоритетом милиции.

«Я думаю, и это мое убеждение, что не оружие гражданам нужно выдавать, это не решит проблемы. Нужно усилить патрулирование в проблемных районах», - сказал он.

По его убеждению, «у законопослушных граждан руки задрожат» и человек все равно не сможет выстрелить.

«Я против этого, я за то, чтобы профессионалы защищали людей», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО предложил на законодательном уровне определить, можно ли населению покупать травматическое оружие несмертельного действия для самозащиты.

Министр внутренних дел привел статистику: в настоящее время в Украине на руках у населения находится 820 тысяч единиц охотничьего, огнестрельного, травматического оружия и газовых пистолетов, ежегодно милиция выдает еще 50 тысяч новых разрешений, однако это не приводит к резкому росту количества преступлений, в которых фигурирует это оружие. В то же время, по мнению министра, травматический пистолет в руках законопослушного гражданина поможет ему защититься от посягательств преступника.

Сегодня, 14 апреля, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что Министерство юстиции выразило свои возражения против инициативы Министерства внутренних дел предоставить разрешение гражданам покупать для самозащиты травматическое оружие.