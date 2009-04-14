Литвин намекнул Ющенко, что неплохо бы «построить» Раду

Верховная Рада ожидает обращения Президента Украины о необходимости принятия антикризисных законопроектов, которые сегодня не включены парламентом в повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что на Согласительном совете речь шла о «судьбе трех антикризисных законопроектов, которые сегодня Верховная Рада не включила в повестку дня».

«Договорились, что в случае обращения Президента Украины по поводу необходимости и целесообразности этих законопроектов ВР внимательно рассмотрит предложения Президента», - добавил он.

В то же время он отметил, что необходимо искать понимание среди фракций парламента по поводу возможности рассмотрения данных законопроекте в четверг, 16 апреля.

«Есть полтора дня на проведение необходимых консультаций», - отметил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент не включил в повестку дня три законопроекта, которые являются антикризисными и необходимы для возобновления сотрудничества с МВФ.