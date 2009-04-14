Литвин намекнул Ющенко, что неплохо бы «построить» Раду
Есть полтора дня, чтобы убедить...
Верховная Рада ожидает обращения Президента Украины о необходимости принятия антикризисных законопроектов, которые сегодня не включены парламентом в повестку дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Он отметил, что на Согласительном совете речь шла о «судьбе трех антикризисных законопроектов, которые сегодня Верховная Рада не включила в повестку дня».
«Договорились, что в случае обращения Президента Украины по поводу необходимости и целесообразности этих законопроектов ВР внимательно рассмотрит предложения Президента», - добавил он.
В то же время он отметил, что необходимо искать понимание среди фракций парламента по поводу возможности рассмотрения данных законопроекте в четверг, 16 апреля.
«Есть полтора дня на проведение необходимых консультаций», - отметил В.ЛИТВИН.
Как сообщал УНИАН, сегодня парламент не включил в повестку дня три законопроекта, которые являются антикризисными и необходимы для возобновления сотрудничества с МВФ.