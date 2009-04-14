Нардепы в ВР играются в «перетягивание плакатов»
12:40, 14 апреля 2009Политика
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До рукоприкладства еще не дошло...
|Геннадий ЗАДЫРКО
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на трибуне президиума регионалы разместили плакат «Правительство народного разорения – в отставку!».
Этот плакаты был сорван народным депутатом от БЮТ Геннадием ЗАДЫРКО.
Кроме того, народные депутаты из фракции Партии регионов пытались повесить плакат в ложе, где обычно находятся судьи, - «Такой Литвин стране не нужен».
Но народный депутат от Блока Литвина Екатерина ВАЩУК сорвала и этот плакат. При этом состоялась ее словесная перепалка с народным депутатом Украины из фракции Партии регионов Павлом СУЛКОВСКИМ.
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