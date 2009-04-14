Нардепы в ВР играются в «перетягивание плакатов»

Народные депутаты из фракции Партии регионов развесили в сессионном зале Верховной Рады плакаты, но они были сорваны представителями коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на трибуне президиума регионалы разместили плакат «Правительство народного разорения – в отставку!».

Этот плакаты был сорван народным депутатом от БЮТ Геннадием ЗАДЫРКО.

Кроме того, народные депутаты из фракции Партии регионов пытались повесить плакат в ложе, где обычно находятся судьи, - «Такой Литвин стране не нужен».

Но народный депутат от Блока Литвина Екатерина ВАЩУК сорвала и этот плакат. При этом состоялась ее словесная перепалка с народным депутатом Украины из фракции Партии регионов Павлом СУЛКОВСКИМ.