Балога увидел, что кроется за улыбкой Литвина

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что практически каждое голосование в Верховной Раде каждый раз подтверждает, что сегодня в парламенте нет коалиции, которая бы постоянно насчитывала по крайней мере 226 голосов народных депутатов, как того требует Конституция.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так В.БАЛОГА прокомментировал сегодняшнее провальное голосование за ряд экономических законопроектов. (УНИАН: сегодня Верховная Рада Украины снова не включила в повестку дня работы парламента законопроекты, которые касаются сотрудничества с Международным валютным фондом).

«Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, улыбаясь, жаловался, что в сессионном зале не реализовываются договоренности, достигнутые на согласительном совете руководителей фракций. В действительности причина очередного фиаско в сессионном зале простая и очевидная: нет устойчивого большинства, которое было бы объединено общими обязательствами и ответственностью. Поэтому спикер за улыбкой хочет скрыть свое смущение тем, что снова и снова общество видит недееспособность того образования, которое почему-то упрямо продолжают именовать коалицией», - заявил В.БАЛОГА.

Он отверг все упреки по поводу непринятия законопроектов в адрес Президента, видя в этих заявлениях попытку оправдаться за явную несостоятельность коалиции к результативной работе. «Накануне глава государства четко выразил свою позицию: Рада должна принять законы, которые открывают стране перспективу продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Но парламент не принял этот пас, и того понимания, к которому призывал Президент, достигнуто не было. Это значит, что аргументы за положительное голосование не были достаточно убедительны и для некоторых фракций, и для отдельных народных депутатов. Наверно, и председателю ВР не удалось полностью выполнить свою консолидирующую миссию», - отметил В.БАЛОГА.

По мнению главы Секретариата, еще одно свидетельство непродуктивности нынешнего парламента убедительно указывает на необходимость немедленного обновления существующей власти в интересах общества и государства. “Сегодняшний провал с принятием экономических законопроектов наглядно доказывает, что единственным средством выхода из властного тупика являются досрочные выборы - и парламентские, и президентские”, убежден В.БАЛОГА.

«Никакие попытки образовать какие-то аномальные конфигурации в Раде не сделают ее более эффективной. Расчеты на это - от лукавого, они бесперспективны и только продлят те болезненные для всей страны конвульсии, в которых бьется коалиция. В конечном итоге, Президент неоднократно призывал Верховную Раду к созданию самых широких коалиций, хоть из всех 450 депутатов. Однако если этого до сих пор нет и в будущем не будет - тогда выход только в переизбрании ВР. Сейчас парламенту нужно как можно скорее принять принципиальные изменения в избирательное законодательство, которые позволят через досрочные выборы обновить власть», - считает В.БАЛОГА.