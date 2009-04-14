Кириленко заблокировал 2-й транш МВФ, потому что «принципами не торгует»

Группа "За Украину!" не проголосовала за включение в повестку дня законов, необходимых для получения второго транша кредита МВФ, поскольку Кабмин не внес в эти документы изменения, предложенные депутатами.

Об этом заявил лидер группы Вячеслав Кириленко, комментируя результаты голосования.

Он напомнил, что его группа, в частности, настаивала на внесении изменений, касающихся уменьшения давления на малый бизнес, а "изменения в бюджет носят несистемный характер".

"Группа "За Украину!" принципами не торгует. Правительство все сделало для того, чтобы эти законопроекты сегодня не прошли, и никакие изменения в законопроекты не внесены", - сказал Кириленко.

"Поэтому мне кажется, что коалиция и правительство должны не заклинать, чтобы кто-то нажал кнопку, а учесть предложения о прекращении наступления на малый бизнес, а также по внесению более системных изменений в бюджет", - добавил он.

Украинская правда