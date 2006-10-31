Богатырева выяснила, что у Януковича работают тупые провокаторы

Лидер фракции Партии регионов Раиса Богатырева считает, что заявления премьер-министра Виктора Януковича о том, что Черноморский флот РФ может продолжить свое базирование на территории Украины после 2017 года были недостаточно корректно интерпретированы в СМИ.

"Если так ставить вопрос, то он звучит провокационно. Премьер такого не говорил", - сказала она во время перерыва в утреннем заседании парламента.

Также, по словам Богатыревой, сейчас нет смысла связывать вопрос пребывания флота с ценой на российский газ для Украины.

"Возможно, рассматривать (вопрос пребывания флота), возможно, и изменять. Когда будет 17 год, тогда будем рассматривать все эти вопросы окончательно", - заявила лидер фракции Партии регионов.

"Все заявления членов правительства и членов министерств низшего уровня, которые сегодня начинают эту тему обсуждать, - это тупая провокация", - добавила она.

Также Богатырева отметила, что Украина подтвердила, что будет и в дальнейшем выполнять обязательства, которые на себя взяла (относительно базирования флота): "Нам не все нравится, но те, кто педалирует эти вопросы – провокаторы. До 17 года еще много воды утечет".

Украинская правда