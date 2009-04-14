В БЮТ оценили предложения регионалов

Все политические силы должны объединится вокруг основных принципов антикризисных мер, в частности это касается принципов налоговой политики, пенсионной системы, реформы сельского хозяйства и т.д.

Такое мнение высказала народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, выступая вчера, 13 апреля, в прямом эфире программы «Свобода слова».

По ее словам, ряд антикризисных предложений, которые представила Партия регионов, действительно эффективны, и БЮТ готов подготовить единую серьезную антикризисную программу, которую бы поддержал парламент, чтобы после этого закончились политические шоу вокруг анткризисных программ. «Надо преодолеть тенденцию депрессии, и четко людям говорить, что сделано, что делается, и какую мы видим перспективу», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее мнению, кризис – это время для проведения серьезных структурных реформ, которые за годы независимости так и не были проведены.

Она также напомнила, что для металлургов с начала кризиса предоставлен пакет льгот на сумму около 1 млрд. грн. для того, чтобы они сохранили рабочие места. Для химиков пакет льгот составляет 300 млн. грн. «Мы должны убрать шантаж в трудовых отношениях», - считает депутат.

Главное сейчас антикризисными решениями не создать еще больший кризис, уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Вместе с тем, депутат пообещала, что никаких сокращений социальных льгот правительство делать не будет.

В вопросе бюджетной политики депутат уверена, что пока государственный бюджет выполняется по итогам первого квартала года, не стоит его изменять.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила всем политическим силам, что к антикризисной программе надо относится не как к предвыборной программе отдельных политических сил, а как к системе антикризисных мер, которые должны приниматься вовремя и гарантировать социальные стандарты сегодня людям. «Это задача, которая стоит сегодня перед правительством и коалицией», - сказала депутат.