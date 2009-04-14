В БЮТ предлагают мораторий, пока «не умерла экономика»

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призывает наложить мораторий «на излишнее политиканство, основой которого является непрерывное нагнетание истерии вокруг досрочных выборов именно парламента».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что для проведения таких выборов «нет ни правовых, ни политических, ни моральных оснований».

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что в случае, если будут досрочные выборы, то окажется, что «Президент на выборах, все правительство на выборах, а Верховная Рада – на замке».

По его словам, в такой ситуации Украину может ожидать «умирающая экономика и сплошная руина».

«Победителей не будет, будет побежденным народ, а проиграет государство», - отметил он.

И.КИРИЛЕНКО считает, что «отечественный политикум в этих непростых условиях таки может успокоить свои политические амбиции и поработать на страну».

Он напомнил, что достигнуты договоренности, что антикризисная программа «не будет исключительно правительственной, а станет общим достоянием и оппозиции, и коалиции, и правительства».

И.КИРИЛЕНКО также уверен, что МВФ возобновит сотрудничество с Украиной.