Герасимьюк объяснила свой выход из партии НС-НУ

Нардеп от НУ-НС Ольга Герасимьюк заявила о своем выходе из партии "Народный союз "Наша Украина" сразу после партийного политсовета. Свое решение нардеп прокомментировала в интервью "Газете по-киевски".

"Это решение из-за того, что ничего в партии не случается. Со времени прошлого съезда нет никаких изменений к лучшему. Решение это у меня было готово давно, на съезде я только утвердилась в нем...", - говорит Герасимьюк и отмечает - "С рядовыми нашеукраинцами я в отличных отношениях, это люди, которые не утратили украинской идеи, буду рядом с ними. Они меня сейчас спрашивают: куда идти, где взять национально-демократическую силу, к которой можно присоединиться? Потому что «Наша Украина» исчезает с политической карты страны".

Нардеп наводит дополнительные аргументы: "По всей стране с улиц исчезли флаги, символика «Нашей Украины». Это, в частности, из-за того, что давно закрыты исполнительные комитеты партии. Людям, которые работали на местах, прекратили платить зарплату. Только перед съездами выдают часть зарплаты и включают телефоны в исполкоме. Сейчас от партии ничего не осталось, ее словно прихлопнули мухобойкой. Все ориентировано на выборы, на отдельных депутатов – им нужно попасть в парламент! Для меня лично такой подход неприемлем – если пропадет эта партия, тогда они могут пройти по спискам БЮТ или партии Литвина, для них идея неважная, главное – опять попасть в здание под куполом. Грустно об этом говорить – исчезла мощнейшая, легендарная партия, которая дала стране свободу".

Госпожа Герасимьюк поделилась и планами на будущее: "Я ухожу не для того, чтобы куда-то перейти. Не собираюсь пока вступать ни в какую партию. Буду исполнять свои депутатские функции – по вопросам сотрудничества с Евросоюзом, по украинским национальным вопросам... Если появится когда-то достойная национально-демократическая сила – могу подумать о том, чтобы ее поддержать".