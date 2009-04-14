Ющенко инспектирует Киевщину
08:44, 14 апреля 2009Политика
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Состоится совещание
Сегодня состоится рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Киевскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.
Глава государства посетит сельскохозяйственное предприятие «Общество «Нива Переяславщины» и ознакомится с работой ОАО «Яготинский маслозавод».
В Яготине (ул. Шевченко, 213, на маслозаводе) состоится совещание по вопросам финансирования предприятий АПК и ситуации в животноводстве.
По окончании - подход к прессе.
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