Ющенко инспектирует Киевщину

Сегодня состоится рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Киевскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.

Глава государства посетит сельскохозяйственное предприятие «Общество «Нива Переяславщины» и ознакомится с работой ОАО «Яготинский маслозавод».

В Яготине (ул. Шевченко, 213, на маслозаводе) состоится совещание по вопросам финансирования предприятий АПК и ситуации в животноводстве.

По окончании - подход к прессе.