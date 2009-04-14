Литвин знает о сценариях «силового перехвата власти»

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил о разработке сценариев силового "перехвата" власти в стране.

Об этом он сказал в эфире ICTV.

"Есть потенциальная угроза силового перехвата власти, не захвата, а перехвата и такие сценарии тоже разрабатываются", - отметил спикер.

"Я считаю, что (возможен) силовой перехват власти, когда поделят страну и скажут, что никаких выборов не будет. Это силовое узаконивание своего господства", - заявил он.

"Я уже не говорю о других сценариях, которые обсуждаются, и которые, пока что, не приобрели признаков реальных позиций. Я заявляю это для того, чтобы предупреждение было некоторым людям, у которых бурная фантазия, которые для того, чтобы сохранить себя при власти готовы идти на любые авантюры ", - подчеркнул Литвин.

Украинская правда