Беспорядки в Кишиневе спровоцированы в первую очередь экономическим положением населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий ХОМЯКОВ.

«В Кишиневе – не цветная революция… Основная причина – это бедственное состояния экономики Молдовы», - сказал В.ХОМЯКОВ. По его мнению, это доказывает то, что большая часть трудоспособного населения выезжает на заработки в Европу и Россию.

По мнению эксперта, для «цветной» революции необходим раскол правящей элиты, чего нет в Молдове.

В.ХОМЯКОВ считает, что, действительно, большая часть граждан Молдовы хотели бы видеть себя в составе Румынии, но многие хотели бы, чтобы состоялось молдавское государство.

В свою очередь, генеральный директор Фонда эффективной политики Кирилл ТАНАЕВ считает маловероятным глобальные изменения Молдовы.

По его мнению, после избрания новоизбранным парламентом Молдовы президента страны, реальным лидером останется Владимир ВОРОНИН в новом качестве.

К.ТАНАЕВ считает, что, скорее всего, В.ВОРОНИН будет избран спикером парламента, и в результате в Молдове не будет изменений в экономической и социальной политике, а также в подходах к приднестровскому урегулированию.