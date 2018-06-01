Янукович о Черноморском флоте, Президенте, ВТО, Кабмине, бюджете, газе, оппозиции и Калашникове

Янукович не исключает возможности продления пребывания ЧФ РФ в Украине после 2017 года

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает возможности продления пребывания Черноморского флота России на территории Украины после 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Безусловно, то, что отвечает интересам Украины, мы будем всегда на защите национальных интересов», - сказал украинский премьер, отвечая на вопрос, не исключает ли он возможности продления срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины после 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Владимир ПУТИН 25 октября в ходе "прямой линии" отметил, что «Россия не стремится к досрочному выводу своего флота из Крыма, а договор действует до 2017 года. После этого Москва готова вести переговоры о продлении срока пребывания ЧФ».

26 октября министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что Украина не ведет переговоров относительно пролонгации договора о временном пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

Премьер планирует еще раз обсудить с Президентом вопрос отставки министров-«нашеукраинцев»

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что планирует еще раз обсудить с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО вопрос отставки министров-«нашеукраинцев».

«Только с учетом точки зрения Президента этот вопрос будет рассмотрен», - сказал премьер. Он отметил, что на сегодня уже определены квоты между членами парламентской коалиции относительно должностей, которые могут освободиться в результате отставки министров от «Нашей Украины», а также есть кандидатуры на эти должности. В то же время премьер отметил, что вопрос назначения новых министров он также планирует обсудить с Президентом.

Премьер также выразил мнение, что вопрос министров будет решен в ближайшее время.

Ответственным за вступление Украины в ВТО было и остается правительство

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что ответственным за вступление нашего государства во Всемирную торговую организацию было и остается правительство.

«Правительство является ответственным за вступление Украины в ВТО. Это непосредственные полномочия и обязанности правительства», - сказал премьер, комментируя представление Президентом Украины 16 законопроектов, необходимых для вступления Украины в ВТО, в Верховную Раду Украины. «Мы не возражаем, когда Президент выступает с инициативой», - добавил премьеры.

В то же время он отметил, что в подавляющем большинстве правительственные и президентские законопроекты дублируют друг друга, кроме одного законопроекта, который правительство предлагает сделать более широким. В.ЯНУКОВИЧ не уточнил, о каком именно законопроекте идет речь.

Говоря о подготовке к вступлению Украины в ВТО, премьер лишь отметил, что правительство работает над тем, чтобы в ноябре рассмотреть все, или практически все законопроекты относительно ВТО. «Мы ставим целью предложить парламенту не позже середины декабря принять все законопроекты», - подчеркнул премьер.

Он также напомнил, что 1 ноября состоятся парламентские слушания относительно вступления в ВТО, в которых примут участие не только представители правительства и парламента, но и представители ассоциаций товаропроизводителей.

Янукович считает спорными предложения Президента по закону о Кабинете Министров

Виктор ЯНУКОВИЧ считает спорными предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по закону о Кабинете Министров.

«Это вопрос дискуссии в зале», - сказал премьер.

Он еще раз подчеркнул, что правительственный законопроект рассматривался при участии представителей почти всех политических сил и ветвей власти.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины подал свой проект закона о правительстве 13 октября. Президент Украины подал свой варианту законопроекта 27 октября. В своем варианте Президент, в частности, предлагает ввести институт государственных секретарей, уточнить принципы сотрудничества правительства с СНБО и других консультативных и совещательных органов, установить ответственность членов правительства за нарушение законов, а также определить причины, за которые глава государства может отказаться вносить в сессионный зал предложенную парламентской коалицией кандидатуру премьер-министра.

Правительству удалось найти понимание по бюджету-2007 со многими комитетами ВР

Премьер-министр утверждает, что правительству удалось найти понимание относительно бюджета-2007 со многими комитетами Верховной Рады Украины.

«Нам удалось найти общую точку зрения со многими комитетами Верховной Рады», - сказал премьер. Он не уточнил, с какими комитетами сохранились разногласия, и какой они носят характер.

Говоря о предлагаемом ранее правительством стабилизационном фонде в бюджете-2007 на случай повышения цены на газ выше, чем 135 долларов за 1 тыс. кубометров, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что эти средства будут перераспределены на другие программы, подчеркнув при этом, что социальная сфера останется приоритетной.

Закон об оппозиции должен способствовать повышению эффективности власти

Премьер убежден, что закон об оппозиции должен способствовать повышению эффективности власти. «Мы будем поддерживать законопроект об оппозиции, если он будет способствовать повышению эффективности власти», - сказал премьер.

Говоря о предложенном к рассмотрению в парламенте на этой пленарной неделе законопроекте об оппозиции, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этот законопроект не разрабатывался правительством и не проходил экспертизу в правительстве. «На наш взгляд, этот законопроект правительство должно обязательно получить перед тем, как он будет рассматриваться в парламенте», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сегодня на Согласительном совете парламента сообщил, что ВР в пятницу, 3 ноября, будет рассматривать законопроект об оппозиционной деятельности.

Вопрос газовых отношений - исключительно вопрос субъектов хозяйствования

Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что вопрос газовых отношений является исключительно вопросом субъектов хозяйствования. «Ни правительство Украины, ни правительство Российской Федерации не могут брать обязательства этих субъектов хозяйствования», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Партия регионов определилась относительно Калашникова

Как лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что партия определилась относительно народного депутата-“регионала” Олега КАЛАШНИКОВА, несмотря на перенос съезда.

«Мы для себя этот вопрос решили», - сказал премьер.

Он также отметил, что, к сожалению, вопрос об исключении О.КАЛАШНИКОВА из рядов Партии регионов может рассматриваться лишь на съезде партии, который был перенесен на весну следующего года.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат О.КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратура Печерского района города Киева возбудила уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

19 июля В.ЯНУКОВИЧ заявил, что будет настаивать на исключении О.КАЛАШНИКОВА из фракции и из партии.

В то же время сам О.КАЛАШНИКОВ отвергает обвинения в свой адрес в избиении журналистов СТБ 12 июля.