Союзпечать почувствовала, что ее монополии приходит конец

Новая рабочая неделя началась для многих киевлян с голода. Информационного. На киосках, распространяющих печатную продукцию, столичные жители увидели такие объявления: «Забастовка! Сегодня с 08.00 до 10.00 киоски прессы не работают! Это вынужденная акция!» Привыкшим к утренним газетам киевлянам оставалось только нервно курить возле торговых точек – в целом в понедельник бастовало около 550 точек из 800 имеющихся.

Для тех же, кто регулярно знакомится с прессой, произошедшее не стало неожиданным ударом. Ибо они уже знали о давнем конфликте между распространителями прессы и городской властью. Так, по мнению участников акции, мэрия создала для них невыносимые условия существования. Сегодня у большинства распространителей прессы подходят к концу договора аренды земельных участков под киоски. На новый срок они не продляются, и поэтому возникла реальная угроза для реализаторов остаться ни с чем. К тому же в последнее время значительно повысились арендные ставки для лотков и киосков в метрополитене.

В свою очередь, городская власть заявила о намерении увеличить количество киосков и других точек по продаже газет и журналов с 1,5 до 5 тысяч, о чем, в частности, сказала зампредседателя КГГА Ирэна Кильчицкая. Кроме того, само право торговать прессой городская власть намерена выставлять на аукционы.

Некоторые наблюдатели связывают конфликт с приходом на киевский рынок известной французской компании JCDecaux, уже заполучившей 20% отечественного рынка наружной рекламы. Французы заявили о намерении разработать комплексную схему размещения в столице своих киосков по продаже прессы. В обмен они попросили у городских властей предоставить им преимущественное право торговли периодикой в Киеве, что, по сути, будет означать монополизацию французами этого рынка. Алексей Бабанский, заместитель Генерального директора столичного ООО "Агентство Союзпечать", глава Ассоциации распространителей Украины, в интервью УНИАН сказал, что не исключает такого поворота событий.

– А вообще мы решились на эту акцию после того, как все другие средства были исчерпаны. Сегодня для того чтобы законно заработал киоск, необходимо получить около сорока различных согласований. На это уходит около полутора лет. Думаю, что в Киеве нужную документацию имеют не более половины торговых точек. В результате продавцы находятся в очень уязвимом положении, так как все время подвергаются различным проверкам.

Так или иначе, в итоге обе стороны принялись обвинять друг друга в ущемлении свободы прессы. Старые распространители, в том числе самый крупный из них – ООО “Союзпечать, которому принадлежит 336 киосков в городе, говорят, что мэрия якобы не дает разрешения на установку новых точек по продаже газет, да еще и хочет лишить разрешения на торговлю уже имеющиеся. КГГА небезосновательно обвиняет своих оппонентов в попытке монополизировать рынок.

В десять утра торговые точки снова заработали, а к мэрии подтянулись тетеньки, лица которых мы привыкли видеть в окошках киосков прессы, и владельцы раскладок. Они принесли с собой большие черные мусорные мешки с надписями «Место для прессы», портреты Черновецкого с плакатами «Оставь надежды, всяк сюда входящий!», «Демократия начинается со свободы слова!» и принялись протестовать. Продавщица Галя, торгующая в киоске на Политехе, сказала:

- Если все будет так, как хочет мэрия, то я останусь на улице, без работы.

- Да, но если мэрия создаст дополнительные киоски, вы можете пойти работать в один из них, – возразил корреспондент УНИАН.

- Куда мне идти? Я там уже работаю пятнадцать лет.

- Ирэна Кильчицкая сказала, что вы специально выбрали для забастовки понедельник, день, в который выходит наименьшее количество прессы. Все цитируют ее слова: «Те два часа забастовки, которые они объявили, сильно на интеллектуальном и новостном уровне киевлян не отобразится».

- Мэрия как всегда врет. Ведь именно в понедельник выходит вся деловая пресса: «Деловая неделя», «Коммерсант», «Бизнес», около восьми газет, касающихся работы. Так что сегодня без прессы остались в основном деловые люди.

К протестующим подошел народный депутат Андрей Шевченко. Бывший ведущий «Пятого канала» сказал, что будет добиваться облегчения выдачи разрешений на установку киосков. Оптимистичный «бютовец» также пообещал собравшимся поддержку. Протестующие передали мэру письмо-обращение, где говорилось о недопущении исчезновения сети киосков и увольнения их работников. Алексей Бабанский сказал УНИАН:

- Мы передали наши требования городским властям. Пока же взяли тайм-аут до ближайшего четверга. Если ничего не решится, будем думать над дальнейшими шагами. Но надеемся на понимание.

Нервно покурившие возле бастующих торговых точек киевляне принялись активно разбирать газету «15 минут». Ее-то, как известно, раздают бесплатно, для чего и киоски не нужны.

Антон Зикора