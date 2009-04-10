Завершилась "транзитная" встреча Ющенко с главой миссии МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и глава миссии Международного валютного фонда в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ обсудили дальнейшие условия сотрудничества с МВФ по программе «стенд-бай».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента, отметив, что встреча прошла в аэропорту “Борисполь” сразу после возвращения В.ЮЩЕНКО из Азербайджана.

В начале разговора Президент поинтересовался результатами переговорного дня миссии Фонда в Украине.

Участники встречи обсудили ситуацию с возобновлением работы МВФ в Украине - в частности речь шла об изменениях в государственный бюджет-2009, сбалансировании бюджета НАК «Нафтогаз Украины», пенсионной реформе.

Также стороны обсудили вопрос рекапитализации банков.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время, в феврале этого года глава миссии МВФ Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ прибыла в Киев 8 апреля.