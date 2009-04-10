В ВР успокоили Ющенко: импичмент готовят не для него
Парламенту предложат преодолеть вето?
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО прогнозирует, что комитет, скорее всего, будет рекомендовать парламенту преодолеть вето Президента на закон о деятельности Конституционного Суда Украины.
Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя перспективу рассмотрения этого вопроса в парламенте.
По словам С.МИЩЕНКО, предложения Президента к этому закону лишь вчера попали в комитет. Он заметил, что во вторник, 14 апреля, состоится заседание комитета, и этот вопрос будет в повестке дня.
«Я не могу влиять на членов комитета, но, скорее всего, большинство членов не воспримет предложения главы государства», - сказал он.
С.МИЩЕНКО выразил мнение, что, таким образом, Верховной Раде будет предложено преодолеть вето Президента.
В то же время, по словам председателя комитета, тот факт, что глава государства возвратил закон в парламент, не является неожиданностью. С.МИЩЕНКО заметил, что Президент применил вето, поскольку не воспринимает любые законы, касающиеся возможности проведения импичмента. “Но я хочу успокоить Президента, и отметить, что сейчас речь не идет об импичменте Президента. Этот закон был рассчитан на следующих глав государства, чтобы они всегда помнили, что в любой момент за нарушение можно быть начать процедуру импичмента”, - сказал председатель Комитета ВР.
С.МИЩЕНКО заметил, что 25 октября состоятся выборы Президента Украины, и до этой даты, даже при большом желании, провести процедуру импичмента технологически невозможно. “Но этого (импичмента – УНИАН) не нужно делать и ввиду того, что общество у нас любит обиженных, и в случае проведения импичмента рейтинг Президента будет расти”, - сказал он.
При этом С.МИЩЕНКО выразил убеждение, что преодолевать вето на закон относительно полномочий Конституционного Суда нужно еще до проведения президентских выборов.
В то же время он не исключил, что, в случае преодоления вето, глава государства обратится в Конституционный Суд, как это уже было по поводу ряда законов. “Это право Президента - обращаться в Конституционный Суд, и вероятность такого обращения очень большая”, - сказал председатель Комитета по вопросам правовой политики.
Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент применил вето к принятому 19 марта Верховной Радой Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам о конституционных обращениях и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».
Данным законом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины.
В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о предоставлении вывода Конституционным Судом Украины относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по этой процедуре.
Также предусмотрено внести изменения в закон “О Кабинете министров Украины”, установив, что действие акта правительства, которое остановлено указом Президента Украины и относительно которого есть решение КС о признании соответствующим Конституции, или постановление об отказе в открытии производства, не может быть повторно остановлено Президентом.
9 апреля председатель ВР Владимир ЛИТВИН заметил, что этот документ станет предметом рассмотрения Комитета ВР по вопросам правовой политики, а после его решения - всего парламента.