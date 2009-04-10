В ВР успокоили Ющенко: импичмент готовят не для него

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО прогнозирует, что комитет, скорее всего, будет рекомендовать парламенту преодолеть вето Президента на закон о деятельности Конституционного Суда Украины.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя перспективу рассмотрения этого вопроса в парламенте.

По словам С.МИЩЕНКО, предложения Президента к этому закону лишь вчера попали в комитет. Он заметил, что во вторник, 14 апреля, состоится заседание комитета, и этот вопрос будет в повестке дня.

«Я не могу влиять на членов комитета, но, скорее всего, большинство членов не воспримет предложения главы государства», - сказал он.

С.МИЩЕНКО выразил мнение, что, таким образом, Верховной Раде будет предложено преодолеть вето Президента.

В то же время, по словам председателя комитета, тот факт, что глава государства возвратил закон в парламент, не является неожиданностью. С.МИЩЕНКО заметил, что Президент применил вето, поскольку не воспринимает любые законы, касающиеся возможности проведения импичмента. “Но я хочу успокоить Президента, и отметить, что сейчас речь не идет об импичменте Президента. Этот закон был рассчитан на следующих глав государства, чтобы они всегда помнили, что в любой момент за нарушение можно быть начать процедуру импичмента”, - сказал председатель Комитета ВР.

С.МИЩЕНКО заметил, что 25 октября состоятся выборы Президента Украины, и до этой даты, даже при большом желании, провести процедуру импичмента технологически невозможно. “Но этого (импичмента – УНИАН) не нужно делать и ввиду того, что общество у нас любит обиженных, и в случае проведения импичмента рейтинг Президента будет расти”, - сказал он.

При этом С.МИЩЕНКО выразил убеждение, что преодолевать вето на закон относительно полномочий Конституционного Суда нужно еще до проведения президентских выборов.

В то же время он не исключил, что, в случае преодоления вето, глава государства обратится в Конституционный Суд, как это уже было по поводу ряда законов. “Это право Президента - обращаться в Конституционный Суд, и вероятность такого обращения очень большая”, - сказал председатель Комитета по вопросам правовой политики.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент применил вето к принятому 19 марта Верховной Радой Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства по делам о конституционных обращениях и недопущения злоупотреблений правом на конституционное представление».

Данным законом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины.

В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о предоставлении вывода Конституционным Судом Украины относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по этой процедуре.

Также предусмотрено внести изменения в закон “О Кабинете министров Украины”, установив, что действие акта правительства, которое остановлено указом Президента Украины и относительно которого есть решение КС о признании соответствующим Конституции, или постановление об отказе в открытии производства, не может быть повторно остановлено Президентом.

9 апреля председатель ВР Владимир ЛИТВИН заметил, что этот документ станет предметом рассмотрения Комитета ВР по вопросам правовой политики, а после его решения - всего парламента.