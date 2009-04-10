Досрочные выборы Президента и ВР возможны с разницей во времени?

Народный депутат Украины, лидер партии “Единый центр» Игорь КРИЛЬ считает, что досрочные президентские и парламентские выборы можно было бы развести во времени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он сказал: «Досрочные президентские и парламентские выборы можно было бы развести во времени. Для этого нужны договоренности основных политических игроков, и на этой основе определить юридические шаги, которые обеспечат избирательный процесс».

В этом контексте И.КРИЛЬ вспомнил опыт Франции, когда политики, преодолев властные амбиции, не побоялись реформ, которые стали толчком к полному обновлению их страны. «В 1958 Франция в условиях угрозы военного переворота, разрухи в экономике, политического кризиса всего за полгода меняет Конституцию, избирательную систему, проводит парламентские и президентские выборы, и в стране все становится спокойно», - отметил И.КРИЛЬ.