Доступное жилье в Украине построят египтяне?

Египетские застройщики предлагают строить в Украине доступное жилье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства Украины.

Как указывается в сообщении, в ходе встречи министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Украине Ясиром АТЕФОМ обсуждалась возможность инвестирования египетской строительной компании «Orascom Development Holding AG» в жилищное строительство Украины.

Я.АТЕФ отметил, что компания готова самостоятельно финансировать строительство, привлекая украинских строителей. Посол также отметил, что жилье, которое планирует строить в Украине «Orascom Development Holding AG», будет доступным для отечественных покупателей.

«В Украине в очереди на жилье находится 1 млн.250 тыс. граждан. Отечественные строительные компании не имеют необходимых мощностей и финансов, чтобы быстро удовлетворить потребности рынка. А потому мы приветствуем предложение египтян строить в регионах Украины доступное жилье», - сказал министр.

Стороны договорились, что в ближайшее время Украину посетят представители «Orascom Development Holding AG» для ознакомления с действующими государственными жилищными программами и действующим законодательством в сфере строительства.