Тимошенко говорит, что сняла все вопросы о модернизации ГТС

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретиться с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в третьей декаде апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Днепропетровске.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что договоренность о встрече была достигнута в ходе ее вчерашнего телефонного разговора с российским коллегой.

«Мы обсудили все подходы к подготовке и формированию необходимых совместных документов на экономический комитет, который намечался на 8 апреля. Сейчас мы договорились, что он будет перенесен где-то на двадцатые числа апреля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что один из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе заседания комитета – это сотрудничество Украины и России в ракетно-космической отрасли. «Сегодня на Кабмине мы приняли решение, которое разблокирует сотрудничество Украины с Россией в ракетно-космической отрасли. И думаю, что дальше у нас будет открытый путь, чтобы это сотрудничество и кооперацию развивать», - сказала премьер, отметив, что такое сотрудничество будет выгодно обеим странам.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в ходе разговора с В.ПУТИНЫМ стороны обсудили вопросы, касающиеся модернизации украинской ГТС. «Я считаю, что вопросы сняты (касающиеся модернизации ГТС – УНИАН), и мы можем дальше сотрудничать успешно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Россия перенесла межправительственные консультации с Украиной, запланированные на 8 апреля, из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной 23 марта в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.