Саакашвили не собирается уходить в отставку по требованию оппозиции

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ не планирует до 2013 года уходить в отставку, несмотря на требование оппозиции, и предлагает диалог всем политическим силам.

Об этом он сказал перед подписанием меморандума с турецкой компанией о строительстве ГЭС, передает «Новости-Грузия».

"В ближайшие четыре года, и это срок моего президентства, я и мое правительство собираемся построить масштабную гидроэлектростанцию, равную по мощности Ингури ГЭС. Это означает, что в Грузии раз и навсегда будет решен вопрос энергетической безопасности", - сказал М.СААКАШВИЛИ.

«Легче всего разговаривать на языке ультиматума и занять позицию, что тебя не интересует чужое мнение… Но сегодня у нас нет иной альтернативы, кроме диалога и разделения ответственности», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

Президент Грузии подчеркнул, что вчерашний день «стал значительным днем для грузинской демократии». «Одна часть общества выразила свое мнение, как это подобает европейскому государству. И граждане, и политический спектр, и государственный аппарат продемонстрировали свою политическую зрелость», - сказал М.СААКАШВИЛИ.

«Я хочу сказать этому народу, что для меня очень важно мнение и позиция тех граждан, которые выражают протест. Я хорошо понимаю их нужды и проблемы, которые углубились после августовской войны и экономического кризиса, то, что у многих исчезло чувство перспективы и то, что они рассержены», - отметил глава государства.

М.СААКАШВИЛИ подчеркнул, что для решения всех проблем необходимо сохранить единство и вести диалог.

В числе важнейших задач, стоящих перед ним, как перед главой государства и руководством страны, всеми политическими силами, М.СААКАШВИЛИ назвал сохранение стабильности в стране, преодоление последствий экономического кризиса, создание новых рабочих мест, и деоккупацию страны. Для всего этого, по словам М.СААКАШВИЛИ, нужны совместные усилия всех.

«Легко говорить языком ультиматумом, но нам нужен диалог», - подчеркнул Президент Грузии.

Как сообщал УНИАН, грузинская оппозиция 9 апреля начала массовые акции протеста с требованием отставки М.СААКАШВИЛИ и дала Президенту 24 часа на принятие решение. Сегодня днем истекает срок ультиматума и во второй половине дня оппозиция вновь собирает митинг, чтобы сообщить о своих дальнейших действиях.