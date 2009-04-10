Тимошенко отбыла в Днепропетровск

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Днепропетровск, где сегодня состоится выездное заседание Кабинета министров по вопросу развития космической отрасли в новых экономических условиях.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО также проведет встречу с работниками Государственного конструкторского бюро «Южное» им. Янгеля и Производственного объединения «Южный машиностроительный завод им. Макарова».