Тимошенко проведет выездное заседание Кабмина

Сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО осуществит рабочую поездку в Днепропетровск, где состоится выездное заседание Кабинета министров по вопросу развития космической отрасли в новых экономических условиях.

Как сообщает Правительственный портал, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО также проведет встречу с работниками Государственного конструкторского бюро «Южное» им. М.К.Янгеля и Производственного объединения «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова».