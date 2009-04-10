Поскольку НАТО Украине не светит, придется увеличить армию

Учитывая новые геополитические условия и недофинансирование нужд обороны необходимо прекратить сокращение Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления Центра военной политики и политики безопасности генерал-лейтенант запаса Евгений ШЕЛЕСТ на брифинге в Киеве.

“Новейшие геополитические условия, когда вопрос членства Украины в НАТО откладывается минимум до того времени, пока украинское общество подавляющим большинством не будет поддерживать вступление в Альянс, и учитывая, что Украина не является членом других военных блоков и союзов, требуют пересмотра ранее принятые решения относительно структуры и численности Вооруженных сил Украины и прекращения их дальнейшего сокращения”, - считает Е.ШЕЛЕСТ.

Он объяснил, что государственной программой при переходе на профессиональную контрактную армию предусматривалось сократить ее численность в соответствии с мировыми стандартами за счет передачи некоторых функций медицинских учреждений, квартирно-эксплуатационных служб соответствующим гражданским структурам.

“На это нужны средства, которые предусмотрены Государственной программой развития Вооруженных сил, но не предусматриваются бюджетом из года в год. Они просто не выделяются”, - отметил Е.ШЕЛЕСТ.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Кабинет министров на заседании одобрил законопроект «О численности Вооруженных сил Украины на 2009 год», в соответствии с которым численность армии по состоянию на 31 декабря 2009 года должна составлять 191 тыс. человек, в частности 148 тыс. – военнослужащих.

«Министерство обороны предлагало увеличить численность Вооруженных сил с тем, чтобы в 2009 году она составляла 200 тыс., в частности 150 тыс. военнослужащих, в 2010 году – 212 тыс., в частности 162 тыс. военнослужащих и в 2011 году сохранить численность 2010 года», - сказал Юрий ЕХАНУРОВ.

Министр уточнил, что наращивание численности Вооруженных сил необходимо для усиления боевого потенциала армии.