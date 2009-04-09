Яценюк говорит, что его партия будет участвовать во всех выборах

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что его будущая политическая сила будет принимать участие «во всех выборах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он говорил сегодня на брифинге в Севастополе.

«Я буду принимать участие во всех выборах, начиная от сельских и районных и заканчивая украинским парламентом», - заявил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, «мы за три месяца завершим формирование всех общественных организаций. До сентября мы перейдем в режим партии. Партия имеет право принимать участие в выборах».

Отвечая на вопрос: «Кем вы себя видите в будущей избирательной кампании и на какой приблизительно результат вы рассчитываете?», А.ЯЦЕНЮК сказал: «Если вы проголосуете за меня - этот результат будет большим, если не проголосуете - он также будет высоким».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «неверно говорить о результатах - я тогда превращаюсь в стандартного украинского политика, который живет только избирательными рейтингами». «Насколько смогу убедить, насколько выполню, столько и получу. То есть, только так я себя позиционирую», - добавил он.