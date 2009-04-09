Яценюк считает, что армию надо срочно переоснастить

Вооруженные силы Украины нуждаются в немедленной модернизации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, такое убеждение народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК выразил в беседе с журналистами после встречи с офицерским составом Военно-Морских сил Украины в Севастополе.

“Необходима немедленное переоснащение Вооруженных сил Украины - новая техника, новое вооружение и технологии, поскольку это единственный путь для того, чтобы обеспечить территориальную целостность и безопасность Украины”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сегодня ВСУ недостаточно финансируются из государственного бюджета. “Ситуация с бюджетом катастрофическая, и фактически то, что мы имеем, означает нулевое финансирование ВМС Украины”, - убежден лидер “Фронта перемен”. По его словам, “так не может быть, ведь речь идет о безопасности государства”.

А.ЯЦЕНЮК пообещал приложить все усилия, чтобы “Вооруженные силы страны стали именно тем залогом безопасности и стабильности Украины, на который мы все с вами рассчитываем”.

Лидер “Фронта перемен” отметил, что программа “перевооружения флота уже начата, и она предусматривает модернизацию и приобретение 10 новых фрегатов”. “Я приложу все усилия, чтобы эта программа финансировалась, - заверил А.ЯЦЕНЮК. Он заметил, что “это, в свою очередь, поддержит украинские оборонные предприятия, которые смогут повысить свой уровень”.