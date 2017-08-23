Над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем снова будет поднят флаг Украины - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что наступит время, когда над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем снова будет поднят флаг Украины.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня Государственного Флага Украины, размещенном на сайте парламента.

"Сине-желтый стяг - святой символ борьбы за независимость Украины. Это символ тысячелетней традиции украинского государства. В битвах на Синих Водах, под Грюнвальдом и Оршей хоругви наших рыцарей были в синих и золотых красках", - подчеркнул спикер ВР.

Он добавил, что под этим флагом боролись украинские сечевые стрельцы, воины Армии УНР и ЗУНР, а 29 апреля 1918 года сине-желтые флаги на своих кораблях подняли моряки Черноморского флота в Крыму.

"С этим знаменем в руках давали отпор захватчикам украинские повстанцы 20-х годов прошлого века на Приднепровье, запорожцы Карпатской Украины и воины Украинской повстанческой армии", - говорится в поздравлении.

В этом году, добавил Парубий, исполняется 25 лет возвращения в Украину боевого знамени Третьей Железной дивизии Армии УНР - малинового полотнища с вышитым сине-желтым флагом и лозунгом: "За освобождение Украины".

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"В первую годовщину Независимости в 1992 году во время торжеств на Софийской площади в Киеве Патриарх Мстислав Скрипник, бывший хорунжий Армии УНР, передал флаг своей дивизии командованию Национальной гвардии Украины как символ преемственности украинской боевой победы. В День Независимости этот флаг на параде торжественно будут нести современные украинские воины", - отметил председатель парламента.

Парубий отметил, что "как в древности наши предки защищали от захватчиков украинскую землю, так и сегодня их наследники, воины АТО, жертвенно защищают родную Отчизну от извечного врага - России". "Сегодня украинские государственные флаги развеваются на позициях наших военных на передовой", - добавил он.

Председатель ВР выразил убеждение, что "обязательно наступит то время, когда над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем снова будет поднят флаг Украины как знамя освобождения и возвращения к жизни в единой свободной украинской семье".