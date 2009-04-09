Яценюк: я боролся с Фирташем, когда ни Тимошенко, никого не было

Лидер инициативы "Фронт перемен", народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозируют жесткую предвыборную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал в Симферополе в ходе презентации Крымской организации своей инициативы.

"Кампания 2010 или 2009 года будет очень жесткая. На порядок жестче в политтехнологиях и борьбе (по сравнению) с кампанией 2004 года. Просто так власть те, кто ее сегодня держат зубами, руками, ногами, всеми возможными предметами и частями тела, не отдадут. У них это последняя ходка", - сказал лидер "Фронта перемен".

Общаясь с журналистами, А.ЯЦЕНЮК прокомментировал слухи о том, что "Фронт перемен" финансирует бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ. По словам А.ЯЦЕНЮКА, эти слухи "распространяет Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) на "5 канале". "Я сам слышал", – сказал он. "Тут же надо не слухами, а надо руководствоваться фактами. Ну как меня может финансировать ФИРТАШ, против которого я боролся с 2006 года. Тогда ещё не было ни ТИМОШЕНКО, никого не было, когда ЯЦЕНЮК отказывался запускать компанию "РосУкрЭнерго" на украинский рынок как министр экономики: не подписывал постановления, выступал в прессе", – добавил он.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что когда предвыборная кампания начнется, все услышат много "интересных вещей, которые придумают политтехнологи". "Кампания 2010 года будет очень тяжелой. Грязи будет литься неимоверное количество. На нее просто не надо обращать внимания", - сказал лидер "Фронта перемен".

Как сообщалось в СМИ, выступая в эфире "5 канала", Ю.ТИМОШЕНКО заявила: "В кулуарах Верховной Рады все связывают господина ЯЦЕНЮКА с господином ФИРТАШЕМ. Все говорят, что ФИРТАШ финансирует этот новый молодой проект".