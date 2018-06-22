Повестка дня для нового Президента Украины

Назначив дату проведения выборов главы государства, Верховная Рада вольно или невольно запустила дискуссию на тему, каким должен быть новый Президент. Сегодня можно говорить о том, что ему предстоит решить ряд задач, которые никто не рискнет назвать простыми.

Цели определены, задачи ясны?

Для начала напомним об исходных условиях: Украина пребывает в глубоком экономическом и финансовом кризисе. При любом раскладе, независимо от степени сопряженности с парламентскими выборами, президентская кампания будет грязной и наполненной взаимными обвинениями и разоблачениями. Если в 2004 году миллионы людей ассоциировали президентские выборы с возможными масштабными изменениями в стране, то охватившие сегодня общество неверие и апатия вкупе с экономическими проблемами не дают видимых преимуществ ни одному реальному кандидату. Агитационные кампании будут бюджетными – потенциальные спонсоры стали беднее в разы. Вырваться вперед и выиграть выборы исключительно «на классе» ни один из фаворитов не сможет – каждого ожидает тяжелейшая кампания.

Перед кандидатами в Президенты есть, как минимум, две очевидные угрозы. Первая – подведение итогов выборов не Центризбиркомом, а судами, постепенно превращающимися в ключевой элемент украинской политики. Независимость судебной власть как одна из основ демократии в отечественных реалиях превратилась в безнаказанность служителей Фемиды за принятие решений, возле которых своды законов и близко не лежали. Вторая угроза – возможность переформатирования президентских полномочий уже в ходе кампании. У наших политиков ничто так не получается здорово и слаженно, как вдвоем дружить против третьего. Виктор Ющенко ощутил на собственной президентской каденции, к чему приводят подобные изменения правил после начала президентского марафона. Впрочем, это не остановило его и не заставило отказаться от инициативы о принятии новой редакции Конституции.

Логика президентской кампании такова, что ее участники будут переживать постоянные соблазны «разорвать» страну, воплотив в жизнь насаживающуюся из России мысль об Украине как failed state (несостоявшемся государстве). Не стоит думать, что в Кремле не сделали выводы из ошибок, допущенных в 2004-м: там сегодня рассчитывают сделать ставку не на одного кандидата, а инициировать процесс ослабления Украины в целом. Парламентская ли республика, углубление раскола между Востоком и Западом или просто затянувшийся конфликт элит – в России попытаются использовать любую возможность для усиления влияния на Украину. Дабы другим неповадно было сопротивляться диктату тандема Кремль – «Газпром», умело перекладывающего собственные проблемы на плечи других.

Рассчитывать на «руки» Вашингтона и Брюсселя в ходе президентской кампании, как минимум, наивно. За океаном, похоже, только-только проводят настоящую инвентаризацию последствий экономического кризиса, и даже Барак Обама не в силах распространить на Украину новое политическое мышление (о спекуляциях на эту тему – чуть ниже). Европейский Союз переживает конфликт старожилов и неофитов, поэтому раздавать авансы такому крупному государству как Украина поостерегутся и те, и другие – при нашей то политической нестабильности.

Повестка дня для нового Президента

Исходя из вышесказанного, основная задача для будущего главы государства: удержать страну, Президентом которой он будет избран. Центробежные тенденции и экономические проблемы, ситуативные сепаратисты и политики, привыкшие постоянно оглядываться на внешние центры влияния – вот главные противники будущего Президента. Стать лидером только Правобережной или Левобережной Украины – не велика заслуга, в истории Украины такое уже было, и неоднократно. Похоже, претенденту на победу придется таки выдвинуть выверено точную национальную идею – и что-то более реалистичное, чем перспектива вступления в НАТО или галопирующей евроинтеграции. По сути, новому Президенту придется пересмотреть нынешний набор политических лекал и перекраивать страну, укрепляя межрегиональные связи.

Кстати, об Обаме. Его политический опыт «человека ниоткуда», не бывшего запятнанным принадлежностью к истеблишменту, может использоваться в Украине в ограниченном объеме и далеко не каждый. Разные традиции, разная политическая история. Соблазн слепо скопировать шаги первого темнокожего американского президента быстро столкнется с украинскими реалиями. Даже использование удачных находок возможно после серьезной адаптации. Да и сам новый глава Белого дома, как показало назначение госсекретарем Хиллари Клинтон, не такой уж бунтарь, как хотелось бы многим его соотечественникам.

Будущему украинскому Президенту придется не просто обновить национальную идею, избрав что-то более консолидирующее, чем поиск связей с трипольской культурой. Еще одна задача - реально обозначить место Украины в будущем мире и Европе. Это не праздное пожелание, поскольку мир становится все более конкурентным, требующим не надувания щек кредитными средствами, а реальных подходов к оценке собственного потенциала.

Президентская кампания – это всегда парад априори несбыточных обещаний, но в условиях кризиса будущему Президенту придется говорить правду. Не только о происках конкурентов, но и о будущем страны, в противном случае досрочные выборы в Украине могут стать тенденцией.

Уже понятно, что новому главе государства придется показать способность предпринимать антикризисные меры в экономике и политике. Те, кто думает, что Украина достигла дна, глубоко ошибаются, уверенные в способности «старого не рушить, нового не строить» могут оказаться извлеченными из властных кресел неуправляемой протестующей толпой. Украинцы долго раскачиваются, но протестуют со вкусом. Создать баланс властей и предпосылки для их постоянного обновления, подпитки свежими идеями будущему лидеру страны жизненно необходимо.

В Украине миллионы людей, которым возраст позволяет баллотироваться в Президенты. Кто им станет? Большая политическая игра только начинается.

Евгений Магда