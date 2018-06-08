Вехи недели. Промашка Тимошенко, дело Шабунина и диалектика безопасности

«Ракетный скандал», связанный с якобы имевшими место поставками ракетных двигателей из Украины Северной Корее, в штабе «Батькивщины» расценили как хороший шанс в очередной раз заклеймить позором власть. Что и было сделано – сначала на официальном facebook-аккаунте Юлии Тимошенко, а следом на партийном. Леди Ю ничтоже сумняшеся спрогнозировала «санкции и катастрофу» для Украины. Но развитие ситуации заставило «сердечников» оперативно оправдываться, утверждая, что их аккаунт был использован для провокации.

Желание действовать по принципу «чем хуже – тем лучше», пребывая в оппозиции, в исполнении Юлии Тимошенко не удивляет. Но ее политические амбиции подпитывают социологи, отводящие лидеру «Батькивщины» первое место в президентском рейтинге. Популярность политика в украинских условиях – продукт скоропортящийся, поэтому Юлия Владимировна стремится форсировать развитие ситуации в свою пользу. Интересно, сумеет ли она найти общий язык с Михеилом Саакашвили, объявивший о намерениях 10 сентября вернуться в Украину и засветивший в качестве политконсультанта Сергея Гайдая. Идея объединения оппозиции в нашей стране не нова, однако эффективность подобных усилий часто нивелируется личностными амбициями участников объединительных процессов.

Информационный шум вокруг главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина создает для власти дополнительные проблемы. Коллеги-антикоррупционеры, комментируя ход судебного разбирательства над активистом, кулаком доставшим провоцировавшего его оппонента (дискуссия о том, является ли Всеволод Филимоненко журналистом и кто должен определять его профессиональную принадлежность заслуживает отдельного внимания), настойчиво проводят параллели между действиями Петра Порошенко и Виктора Януковича. Этот политтехнологический прием не нов, но достаточно эффективен, тем более в обществе, четвертый год живущем в состоянии гибридной агрессии со стороны России. Сам Шабунин утверждает, что готов отвечать за нанесение телесных повреждений, похоже, понимая, что дискуссия в статусе «жертвы режима» повышается курс его политических акций.

Отмечу, что в информационном поле «дело Шабунина» прошло параллельно с обнародованием данных расследований Генеральной прокуратуры об обстоятельствах Иловайской трагедии. Главный вывод служителей Фемиды - о решающем факторе российского военного вторжения в случившемся – заметно не по душе части общества. Усилия и власти, и неравнодушной части общества должны быть сосредоточены не только на противодействии агрессору, но и на освобождении из плена переживших Иловайск 8 бойцов АТО.

Не менее интересно, как воспользуются настроениями в обществе профессиональные антикоррупционеры из НАБУ, шеф которого Артем Сытник без устали повторяет тезис о необходимости создания антикоррупционного суда и утверждает, что суды саботируют рассмотрение переданных в них дел. НАБУ заметно не хватает историй успеха, и этот фактор будет продолжать влиять на восприятие его активности. Тем более – на фоне поведения его свежих клиентов, нардепов Максима Полякова и Борислава Розенблата. Опыт постсоциалистических стран доказывает, что борьба с коррупцией нигде не проходила в формате блицкрига, а в современном украинском обществе запрос на решения в формате «здесь и сейчас» устойчиво высок.

С надеждой и тревогой ждет осени и Владимир Гройсман. Премьеру после обещаний не допустить выхолащивания медицинской и пенсионной реформ придется столкнуться с позицией парламентариев, и ранее не блиставших готовностью к непопулярным решениям, а сегодня ощущающих приближение выборов, хотя до них остается добрых два года. Есть ли в рукаве главы правительства убедительные для депутатского корпуса козыри – пожалуй, главная интрига предстоящей осени, на которую во многом традиционно прогнозируют глубокий политический и экономический кризис.

Практически любая внутренняя турбулентность в Украине будет с радостью воспринята в Москве, где в последнее время делают ставку на расшатывание ситуации в нашей стране изнутри. Глава СБУ Василий Грицак сообщил о подготовке российскими спецслужбами террористических актов в Украине и провокаций в России с участием бывших АТОшников, сумевших счастливо избежать участи козлов отпущения. При этом в Киеве продолжает работать российский центр науки и культуры (структурный элемент «Россотрудничества»), отправивший на днях группу украинских школьников в РФ в рамках акции «Здравствуй, Россия» без видимого противодействия со стороны украинской власти.

Евгений Магда