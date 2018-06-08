Украинский интерес. Проверка постправдой, военная дипломатия и Мекка для Путина

Фактор агрессивного поведения Северной Кореи едва не ударил рикошетом по Украине после публикации в New York Times статьи со ссылкой на эксперта IISS Майкла Эллемана, предположившего, что на межконтинентальной баллистической ракете Пхеньяна может быть украинский ракетный двигатель. Хотя прямых обвинений в адрес официального Киева не прозвучало, публикация в авторитетном издании выглядела, как минимум, попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. Тем более – в контексте скандала 15-летней давности, во многом раскрученной американскими СМИ темы с якобы имевшими место поставок станций радиотехнической разведки "Кольчуга" Ираку накануне американского вторжения.

Впрочем, мир за 15 лет серьезно изменился, поэтому быстро стали очевидными и необоснованность выводов господина Эллемана, и насыщенный российский период в его биографии. Достаточно профессионально и прозрачно свою позицию сформулировали представители украинской власти, во многом благодаря Владимиру Горбулину. Петру Порошенко осталось поручить оперативно расследовать факты, изложенные в публикации, резонанс от которой в мировом масштабе быстро сошел на нет. Впрочем, развитие ситуации не снимает с повестки дня формирования на государственном уровне системы реагирования на гибридные выпады, которые, безусловно, еще будут.

Объективным подтверждением уровня отношений между Киевом и Вашингтоном станет визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину 24 августа. Уже звучат прогнозы, что "Бешеный Пес" привезет решение о готовности США поставлять нашей стране летальное оружие, однако пока за океаном объявлен только тендер о поставках нелетального оружия ВСУ. Видимо, многое будет зависеть от запланированной на 21 августа встречи Курта Волкера и Владислава Суркова, в ходе которой будет обсуждаться конфликт на Донбассе, и динамики отношений Дональда Трампа с американским политикумом.

Впрочем, военное сотрудничество как элемент дипломатии все активнее используется Украиной. Наши военные приняли участие в параде в честь Войска Польского, а министры обороны Степан Полторак и Антоний Мацаревич обсудили проблемы безопасности в Европе и сотрудничества наших стран. В День Независимости по Крещатику вместе с украинскими защитниками пройдут военные 10 иностранных государств.

Накануне не только в Украине, но и во всем цивилизованном мире получили подтверждение необходимости координации усилий по борьбе с терроризмом. Список европейских городов, переживших террористические, пополнила Барселона, на бульваре Рамбла которой погибли 15 и пострадали несколько десятков человек. От больших жертв Испанию спасли решительные действия гражданской гвардии.

Тема Крыма будет, по всей видимости, одной из основных в президентской кампании Владимира Путина. К годовщине присоединения полуострова привязана дата голосования, а эксплуатация его "процветания" станет свидетельством успехов политики российского президента, по продолжительности пребывания у власти уже переплюнувшего Леонида Брежнева. Хозяин Кремля на этой неделе посетил оккупированный полуостров вместе с премьером Дмитрием Медведевым, напомнив о формате тандема. Путин высказался за создание в Севастополе "российской Мекки" в контексте становления централизованного государства, словно напоминая, что говорить с ним о Крыме языком переговоров бессмысленно.

Евгений Магда