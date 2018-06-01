«Вперед, Украина!»: есть ли у Президента такая партия?

Слухи о новом политическом проекте (с якобы выкупленным Сергеем Тарутой брендом «Вперед, Украина!») и с участием «полевых командиров» курсируют давно. Но заданный курс обновления «Нашей Украины» и будущего лидерства в ней Арсения Яценюка вызывает вопрос: не будет ли двум президентским проектам тесно в одной электоральной нише? Об этом мы спросили у политологов.

Владимир Фесенко, Центр прикладных и политических исследований «Пента»:

ЮЩЕНКО ОТПРАВЛЯЕТ В ТЕНЬ ПРЕЖНИХ СОРАТНИКОВ

Насколько я знаю, когда новый проект замышлялся, то тогда не предполагалась реанимация «Нашей Украины» с помощью молодых руководителей Секретариата Президента. Сейчас это кардинально меняет концепцию проекта «Вперед, Украина!» Ведь предполагалось, что молодая гвардия Президента сосредоточиться именно там. По слухам, бренд выкуплен в пользу людей Ющенко. И создавать его теперь – это фактически растить конкурента обновленной «Нашей Украине». Хотя процесс обновления партии может на несколько месяцев затянуться, и самое главное – неизвестно, чем он закончится. Поэтому пока новый проект может быть «заморожен». А если будет реализовываться, то скорее всего – под Луценко. Но пока Луценко остается министром, то вряд ли проект перейдет в активную фазу. Без него можно осуществлять только подготовительную работу, а активная пропагандистская фаза может начаться только вместе со своим лидером.

Теперь относительно реанимации «Нашей Украины». То, что мы сейчас видим, – это попытка влить в старые меха молодое вино. Но при этом не исключен риск того, что в старых мехах может оказаться губительная бактерия. Замечу, что виноделы перед тем, как заливать в бочки новое вино, хорошенько их пропаривают. Так что молодая гвардия Ющенко может быстро скиснуть в старых мехах «Нашей Украины». Тем более что в таких проектах всегда велико значения политической и идеологической инерции. Так быстро перестроить партию на марше крайне сложно, а то и невозможно. Процесс изменений может затянуться и приобрести непредсказуемые формы. Риски очень велики. И судя по всему, перестройка с привлечением Яценюка и Бондаря осуществляется спонтанно, в стиле импровизации. Четкого продуманного плана, судя по всему, не было. Иначе не возникла бы идея перерыва на три недели.

Судя по всему, ни руководство «Нашей Украины», ни люди Ющенко не были готовы к такому развитию событий, и у них нет готового сценария для быстрой реализации. Ющенко, так выглядит, дал установку прежним соратникам, отойти в тень. Хотя подобная ситуация была год назад, когда составлялся партийный список «Нашей Украины». Но тогда им было крайне важно оказаться в депутатах. Сейчас им легче подвинуться. Хотя ходят слухи, что они не очень готовы. И серьезных подвижек в пользу новой гвардии не видно. Полагаю, что процесс будет непростым, торги – долгими. Я допускаю, что может остаться Роман Бессмертный, а Порошенко, Мартыненко, Жвания, Третьяков должны отойти. Но просто так они не уйдут, будут выторговывать хотя бы скрытые инструменты влияния на «Нашу и Украину» и возможность прямого контакта с Ющенко. При этом Президенту надо будет искать новые источники финансирования партии.

Теперь что касается «Вперед, Украина!» Какая-никакая история у этого проекта была. Он в свое время был связан с молодыми национал-демократами, но тогда партия не сыграла свою роль. Сейчас, как и тогда, расчет делается на молодых. Возможно, Луценко и Яценюк смогли бы дать импульс этой партии. Но то, что Яценюк направляется в «Нашу Украину», – это ломает всю игру. И за Луценко тоже заминка, поскольку он остается на посту. Так что пока этот проект переходит в резерв. То, как это происходит, – сначала ставка на новый проект, потом резкая переориентация на «Нашу Украину», – говорит о том, что у Президента нет четкой продуманной стратегии.

Вадим Карасев, Институт глобальных стратегий:

НОВАЯ СИЛА ЗАМАХНЕТСЯ НА ЭЛЕКТОРАТ ТИМОШЕНКО, МОРОЗА, РЕГИОНОВ

Пока существование двух проектов пусть и не очень тесно, но увязывается. Может быть два параллельных проекта, один из которых инерционный – «Наша Украина». Может, пациента можно спасти? Сделать хирургическое вмешательство, провести постреанимационную терапию, и пациент будет жив, тогда «Вперед, Украина!» и Луценко станут параллельным президентским проектом, но целевой направленностью его будет работа на популистском поле, я бы сказал, даже на нескольких полях – как Юли Тимошенко, так и на Александра Мороза. Такой сбор право-левого электората возможен, ведь Луценко – лидер харизматического площадного типа, и он может быть одновременно популистским противовесом Юлии Тимошенко и сборщиком голосов левых сил – коммунистов и социалистов. Я бы даже предположил, что его задача – работать на Востоке. Тем более что ИСД (финансирующая проект. – Авт.) – это генетически восточная политпромышленная группа. Потому сможет попастись и на электорате Партии регионов.

У «Нашей Украина» совершенно другие задачи. Это право-президентская партия, ее задача сконцентрировать, отмобилизировать классических правых центристов и националистов и соединить их с новым либеральным крылом президентской власти. «Нашей Украине» нужно произвести генерационную замену, вести новых политиков, молодых игроков. Это я охарактеризовал бы так: новая генерация против дегенерации партии. Прежние игроки, безусловно, останутся в партии, будут иметь влиятельную партийную группу. Никто их не будет выталкивать, чтобы автоматически не «вталкивать» в блок Юлии Тимошенко. С ними будут обходиться осторожно. Ведь Порошенко, Бессмертный, Мартыненко – не случайные в партии люди, они много в нее вложили. Они много поставили на этот проект. Таких людей опасно делать врагами. Да и в парламентской фракции они не просто основные акционеры, они монопольные акционеры.

Поэтому «Наша Украина» – это праволиберальный сегмент электорального и политического поля, это работа в парламенте. А проект «Вперед, Украина!» призван скорее конкурировать на поле Тимошенко, при этом отбирать голоса у Партии регионов, по пути, забирая, голоса разочаровавшихся левых.

Этот проект не будет заморожен, ведь если хочешь мира – готовься к войне. Не исключены любые сценарии, включая досрочные выборы. Не говоря уже о том, что 2009 год не за горами, его горизонт уже виден. Понятно и то, что Луценко может продержаться еще полгода на посту министра внутренних дел, а потом ему надо будет уходить. Его спросят: где посаженные генералы и завершенные уголовные дела? Популистский бонус с этого поста он уже снял, ну можно еще полгода подождать, а затем бонусы будут теряться. Дальше консервировать Луценко на посту министра внутренних дел становиться опасно – как для самого Луценко, так для творцов и спонсоров его проекта.

Андрей Ермолаев, Центр социальных исследований «София»:

ПРЕЗИДЕНТ ВЫДВИГАЕТ МОЛОДЕЖЬ, ЧТОБЫ ПРИКРЫЛА ЕГО СВОИМИ ГОРЯЧИМИ СЕРДЦАМИ

Не все так просто с проектом «Вперед, Украина!» Юридически и организационно его купить сложно.

Я бы не спешил с окончательным вердиктом о перепроданной партии. Не исключаю, что и «Вперед, Украина!», и обновление партии «Наша Украина» за счет людей из Секретариата являются связанными событиями. Перед Президентом стоит серьезная задача, ему нужна более широкая организационная опора. Как показала практика, у команды НУ много внутренних проблем – групповщина, взаимные обиды. И очень сложно ее обновлять, опираясь только на старую команду. А вот создание широкого спектра сил, которые можно вкладывать в объединение и с которыми можно играть поодиночке, – это более устойчивая многофакторная ситуация. У Президента есть ряд фигур, которых он рассматривает, если не как преемников, то как выдвиженцев. Я говорю об Яценюке и Луценко. Каждый из них может иметь свои политические силы, главное – чтобы платформы не пересекались. Единственное, что, по-моему, плохо: Президент совершает скоропалительные поступки, эти политики выглядят слишком сырыми, и есть угроза, что они сгорят на своих постах. Выглядит так, что Президент выдвигает молодых людей, которые будут прикрывать его горячими сердцами и имиджем.

Опрашивала Маша Мищенко