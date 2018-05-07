Вернется ли Украина к визовому режиму с Европой?

В последнее время все чаще появляются заявления представителей украинского политикума о возможной отмене безвизового режима Украины с Европой. "Вскоре мы отменим безвизовый режим с Европой и выиграем от этого. Это произойдет очень скоро. Возможно, даже, к Пражскому саммиту 7 мая этого года", – на днях заявил заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь Попов.

Поэтому какова вероятность отмены безвизового режима и какие последствия это будет иметь для Украины, мы поинтересовались у экспертов.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: МЫ СТРЕМИМСЯ, ЧТОБЫ ЕС ОТКРЫЛ ГРАНИЦЫ ДЛЯ НАШИХ ГРАЖДАН И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ САМИ СТАВИМ ЭТУ ГРАНИЦУ Маловероятно, что безвизовый режим будет отменен. Хотя, безусловно, Украина абсолютно оправданно ожидала большего от соглашений с ЕС относительно облегчения визового режима для нашей страны. Но такие надежды не оправдались.

Отказ Украины от асимметричного подхода к визовому режиму не даст продуктивных результатов. Если мы идем к соглашению о безвизовом режиме (собственно, этот процесс переговоров уже начался, хотя, безусловно, он будет тянуться долго), такой отказ Украины – дополнительная преграда на этом пути. Мы стремимся, чтобы Евросоюз открыл границы для наших граждан, и в то же время ставим эту границу сами, возвращая ЕС к визовому режиму. Исходя из стратегии, которую избрала Украина относительно безвизового режима (а эта стратегия действительно отражает наши евроинтеграционные стремления), нецелесообразно возвращаться к внедрению виз для стран ЕС.

Другое дело, что нужно более настойчиво требовать отмены дополнительных преград, которые теперь выставляют отдельные страны ЕС относительно оформления виз украинским гражданам.

Заявления относительно возможной отмены безвизового режима призваны повлиять на европейцев в части более конструктивного отношения к Украине. Но это больше ПР-ход для нашего внутреннего потребления, для наших политиков, поскольку уже наступает предвыборный сезон и политики пытаются продемонстрировать свою заботу о гражданах.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел Украины: ЭТО БУДЕТ ОТХОД ОТ НАШИХ ОБЕЩАНИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Это будет серьезный отход от тех обещаний, обязательств, которые взяла на себя украинская сторона. И в этом отношении мы не выигрываем.

Если говорить по существу проблемы, то, конечно, была допущена поспешность, когда сразу был отменен визовый режим для европейцев. Мы надеялись, что это будет оправданный шаг, но он оказался абсолютно порочным. Я лично был свидетелем целого ряда примеров, когда наши граждане попадали в очень унизительное положение. Речь идет не только о том, что некоторые посольства увеличивают консульские сборы за предоставление виз, а, в частности, об общении наших граждан с консульскими работниками. Как правило, это имеет унизительный характер и отражается на достоинстве наших людей.

Интерес к стране не зависит от того, есть ли визовая поддержка, или нет ее. 35 евро – это не сумма, которая определяет позицию того или другого отдельно взятого западного гражданина относительно посещения нашей страны.

Переговоры о так называемом безвизовом режиме для украинцев уже начались. Есть уже соответствующая реакция Европейской комиссии, ЕС, что, на самом деле, в перспективе Украина может иметь безвизовый режим. Я лично считаю, что это возможно. Не сегодня, но в ближайшей перспективе.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова, глава Общественного экспертного совета при украинской части Комитета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС: НУЖНО БЫЛО ДУМАТЬ ТОГДА, КОГДА ВИЗЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ ОТМЕНЯЛИ Вопрос о возможном возвращении к визам для граждан стран Европейского Союза и некоторых других государств для въезда в Украину, который сегодня появился и муссируется в информационном пространстве, ни разу не прозвучал от официальных украинских лидеров. Это свидетельствует о бессистемности государственной работы. Такие заявления должны исходить из тех структур власти, которые отвечают за эту работу, скажем, непосредственно от Министерства иностранных дел. А звучат они совсем из других источников. Кажется, разыгрывается какая-то информационная игра – абсолютно ошибочная.

Есть желание каким-то образом осуществить давление на ЕС, чтобы он принял сегодня желательное для Украины решение. Но украинские дипломаты провели большую подготовительную работу, и в принципе в ЕС уже были готовы к отмене платы за визы, расширению круга людей, которые пользуются упрощенным порядком получения виз. Скажем, в рамках Восточного партнерства рассматриваются механизмы – каким образом приблизиться к отмене виз в будущем.

Сегодня такая неподготовленная инициатива может только навредить этому процессу.

Почему она возникла? Действительно, есть проблемы с выполнением соглашений между Украиной и Европейским Союзом, в том числе со стороны ЕС. Есть технические, бюрократические проблемы, их нужно решать. Это не секрет, что иногда граждане Украины проходят унизительные процедуры, даже если они имеют и многократные визы и уже не один десяток раз выезжали в ЕС. Нужно добиваться выполнения соглашений, расширять возможности, а не делать шаги, которые граничат с шантажом. Результат может быть абсолютно обратный.

Сегодня то, что предлагается, возможно, находит понимание у многих украинцев, которые сталкивались с проблемами получения визы. Но это абсолютно неразумно с точки зрения государственной политики. Нужно было очень хорошо подумать тогда, когда визы отменяли – сразу, без поэтапного механизма. А сегодня, я убежден, этот шаг будет контрпродуктивен.

Опрашивала Анна Ященко