Чем угрожает «Конституция от Ющенко»?

Упражнения на развитие гражданского общества... Двухпалатный парламент и усиление ЦИК... Удар по амбициям Тимошенко и Януковича... «Конституцию от Ющенко» ПР и БЮТ, будто с большого перепуга, объявили едва ли не государственной изменой. И, как это ни странно для “абсолютно несовместимых” (в терминологии Тимошенко) политсил, самую жесткую критику у них вызывало одно и то же положение предлагаемого законопроекта – внедрение двухпалатного парламента. Юлия Тимошенко взялась пугать людей “верхней палатой лордов”, БЮТ под это приспособил давно испытанный жупел – “приход к власти олигархов”. А “регионалка” Анна Герман обвинила Ющенко в том, что он сейчас ведет себя, как Кучма на исходе своей каденции. То есть собирается “ограничить президентские полномочия”.

Но если ознакомиться не только со словесными перлами острословов из политсил, которые спят и видят, что именно их кандидат станет следующим главой государства, но и собственно с текстом президентского законопроекта, выясняется, что там таки есть моменты, которые могли бы стать полезными для Украины.

Упражнения на развитие гражданского общества

Вот, скажем, статья 81: “По народной инициативе по требованию не менее чем полутора миллионов граждан Украины... в Национальное Собрание (так Ющенко предлагает переименовать Верховную Раду) Украины вносится законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины или о новой редакции Конституции.

По народной инициативе по требованию не менее чем ста тысяч граждан Украины... в Национальное Собрание Украины вносится законопроект по вопросам, отнесенным к сфере регуляции законом”.

В действующей Конституции ничего подобного и близко нет. И сегодня почти любой гражданин Украины, “вслепую” выдернутый из толпы, подтвердит, что свое гарантированое Конституцией право быть “единственным источником власти в государстве” он видит лишь на очередных выборах – когда ставит отметку в бюллетене. И права того хватает фактически на 2–3 минуты... А затем еще на несколько суток сомнений, не украл ли кто его “крестик” в интересах другой партии... Ну и в придачу каждый раз, как советский колхоз приходу весны, удивляется, мол, “я ему (им ли) поверил, а они там в Раде такого напринимали – мне же с этим теперь жить”. И живет, ведь понимает, что тащиться к своим “избранникам” с законодательными инициативами, даже если ты можешь их сформулировать, – дело бесперспективное. Если не отфутболят, то безнадежно переврут... понятно, исключительно из соображений “изложения в юридических терминах” или “согласования с другими законодательными актами”.

Поэтому фактически предоставление рядовым украинцам законодательной инициативы (ст. 81, 106) может стать эдаким “упражнением” на развитие гражданского общества. По крайней мере, по результатам можно было бы точно сказать, дозрела ли Украина до этого этапа, или даже разговоры об этом вести рановато. А в качестве стимула к законотворческой деятельности можно рассматривать такой пункт: “Законопроекты, внесенные по народной инициативе по требованию не менее как ста тысяч граждан Украины, которые имеют право голоса, а также законопроекты, которые определены Президентом Украины как безотлагательные, рассматриваются Палатой депутатов внеочередно”.

Понятно, что пока вопрос о наличии у украинцев вдохновения для законотворчества не получит однозначного ответа, внедрение нормы о принятии изменений к Конституции “исключительно всеукраинским референдумом” или права вносить референдумом изменения к законам, а то и вообще отменять законодательные акты (статьи 79–80), выглядит преждевременным. Так же, как и требование об обязательности решений, принятых на референдуме. Прежде, чем это начнет действительно работать, страна должна иметь гарантию, что ее граждане интересуются именно содержанием предлагаемых законопроектов, вместо того, чтобы верить на слово политикам – любителям тиражировать собственные интерпретации. Тем более как это происходит сегодня, – на том основании, что его/ее лицо выглядит таким честным...

Двухпалатный парламент и усиление ЦИК

Претензии к двухпалатному парламенту, уже высказанные регионалами, бютовцами и “благосклонными” к ним экспертами, выглядят наивной попыткой скрыть настоящие причины негативного отношения к президентской идее. Ну действительно, смешно наблюдать за слезоразливом премьера по поводу вероятного получения мандатов в верхней палате преимущественно олигархами. А из кого, извините, где-то на две трети, если не больше, состоит действующая Верховная Рада? Которую, кстати, БЮТ ни за что досрочно распускать и сам не собирается, и другим не даст.

Что же касается предположений, мол, гарантируя экс-президентам Украины пожизненные места в Сенате (верхней палате Национальных Сборов), Ющенко пытается обеспечить себе пожизненную же неприкосновенность, то тут “свидетелей обвинения” можно и самих обвинить – в лукавстве в особо крупных размерах. Во-первых: в явном виде “гарантии депутатской неприкосновенности” в ющенковском тексте отсутствуют вообще. Есть только такое: “народный депутат без согласия Палати депутатов, сенатор без согласия Сената не может быть задержан или арестован” (статья 91). Заметим, что на сегодня нардеп без согласия Верховной Рады не может быть не только задержан или арестован, а еще и привлечен к уголовной ответственности. Это одновременно с “гарантией депутатской неприкосновенности”, и страна до сих пор не развалилась. Даже уже почти забыла о неоднократных обещаниях эту неприкосновенность отменить. А во-вторых: получить депутатский мандат для экс-президента, кто хочет, понятно, тоже не проблема.

Что же касается настоящих причин возмущения двух крупнейших парламентских партий, то одной из таких может быть существенное осложнение (в результате внедрения президентской новации) для партийных бонз процедуры проталкивания нужных законов. Понятно, что в Сенат, который формируется по территориальному принципу, – по три представителя от каждой области (статья 86) придут “руки” региональных бизнес-элит. И понятно, что, Сенат, который должен одобрять законы, принятые Палатой депутатов, будет требовать согласования данных законов не только со “вкусами” парламентского большинства или Кабмина, но и с экономическими интересами регионов. И будет руководствоваться не политической целесообразностью, а соображениями максимального содействия развитию бизнеса.

Еще одна возможна причина недовольства – отсутствие в президентском проекте императивного мандата. Хотя действующее положение Конституции касается лишь “исключения из депутатов” того избранника, который не вошел в соответствующую фракцию, или заявил о своем выходе из нее, отмена этого пункта угрожает поставить фракцию БЮТ первым номером в очередь потенциальных потерпевших от “парламентских интриг” и “подкупа депутатов”.

В качестве «замены» Ющенко хочет подвесить над нардепами и сенаторами “дамоклов меч” – предоставить ЦИК право прекращать их полномочия за “нарушение требований относительно несовместимости мандата народного депутата, сенатора, установленных Конституцией Украины и законом” (статья 93). Понятно, что наши избранники ни за что не отдадут кому-либо на стороне право решать за них их драгоценную для страны судьбу. Тем более что эксклюзивное право назначать этих “кого-то”, то есть весь состав Центризбиркома, Ющенко хочет отдать Сенату (статья 100).

И за что тогда бороться Тимошенко с Януковичем?

Но все перечисленое выше – ничто по сравнению с тем сокрушительным ударом, который Ющенко нанес по амбициям будущих кандидатов в Президенты. “Коварный” Президент хочет передать часть полномочий – как своих, так и Кабмина – Сенату. В том числе и в том, что касается назначения и освобождения от должностей главы НБУ, главы и государственных уполномоченных Антимонопольного комитета, руководителей и членов других органов государственной регуляции. Именно с Сенатом Президент должен будет согласовывать назначение генпрокурора, руководителя СБУ, главы Национального бюро расследований Украины, руководителей других государственных органов, которые осуществляют досудебное следствие, руководителя Службы внешней разведки Украины (ст. 100).

И это еще не все. Если полномочия Президента, по сравнению с имеющимися сейчас, Ющенко хочет “усушить” аж на целых 9 пунктов (ст.118), то полномочия Кабмина действующий Президент, не иначе как наслушавшись выступлений действующего премьера о неуклонном, кропотливом и круглосуточном труде в интересах экономического развития государства, – к именно этим текущим вопросам организации ежедневной жизни страны и свел.

Например, выбросил контрассигнацию, лишив премьера и профильных министров права визировать указы Президента. А вместо этого хочет предоставить главе государства право даже не останавливать, а отменять акты Кабмина (ст. 118). Правда, только “после консультаций с премьер-министром Украины” и только тех, которые касаются “вопросов внешнеполитической деятельности, обороны и безопасности государства”, и все равно, разбалансирование власти – несомненное!

Но едва ли не самым большим “издевательством” над чувствами бывшей соратницы, наверно, следует считать статью 128: “Для ормирования персонального состава Кабинета Министров Украины Президент Украины поручает кандидату на должность Премьер-министра Украины, уполномоченному политической партией, которая по итогам выборов в Палату депутатов получила наибольшее количество депутатских мандатов...” Вспомним, как именно складывалась современная парламентская коалиция. Хотя справедливости ради следует признать: такое положение Конституции дало бы возможность раз и навсегда прекратить дрязги в Верховной Раде на предмет, кто именно должен собирать большинство. Или по крайней мере первым попробовать это сделать.

Но поставить получение премьерского кресла в зависимость не от предвыборных договоренностей, выполнение которых в любом случае можно и выжать из не слишком решительных партнеров, а от количества набранных голосов... Извините, это, без сомнения, слишком смело для Украины.

К тому же и президентское кресло Ющенко напоследок хочет лишить львиной доли привлекательности. Мало того что полномочия урезать... (конечно нынешних, по мнению Тимошенко, было многовато, но то ж для Ющенко), так еще и процедуру импичмента облегчить! (Ст. 124.)

Во-первых: установить специальной следственной комиссии четкий срок – два месяца от получения полномочий, и дело слушается в Палате депутатов. Дальше пропускаем действующие сейчас “Верховная Рада Украины не менее как двумя третями от ее конституционного состава принимает решение об обвинении Президента” и “получение вывода Верховного Суда Украины о том, что деяния, в которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления”, и сразу из переходим к слушаниям в Сенате. Во-вторых: если Конституционный суд признал процедуру соблюденной, уже не нужно будет собирать три четверти (что практически невозможно во ВР) голосов нардепов. Две трети сенаторов – “за”, и до свидания, господин Президент.

Правда, все это сработает лишь “в случае совершения им (Президентом) преднамеренного преступления”, но учитывая отношение отечественных политиков друг к другу, ни один из потенциальных кандидатов Президенты не усомнится: в случае необходимости конкуренты сфабрикуют доказательства и злого умысла, и всего прочего.

Фемида: охраняется государством

Есть в проекте “Конституции от Ющенко” и безусловный минус – сохранение нормы о бессрочном назначении судей (ст. 141) наряду с сохранением их неприкосновенности: “Судьям гарантируется неприкосновенность – судья не может быть без согласия Сената задержан или арестован” (ст. 139). Это можно констатировать лишь с грустным вздохом. Ведь Украина уже доказала: гражданин, которому “повезло” на собственной шкуре ознакомиться с отечественным судопроизводством, пересыпает свои воспоминания непарламентскими выражениями не просто так.

Каким-то намеком на попытку провести судебную реформу можно считать положение о “возможном” назначении на должность судьи граждан, которые отвечают ряду критериев, “по результатам конкурса» (ст. 141). Но поскольку критерии и механизм проведения самого конкурса в тексте найти не удалось, пока не о чем говорить.

Зато нашлась еще одна шпилька в сторону Тимошенко с Януковичем. “Судей Верховного Суда Украины и судей высших специализированных судов назначает на должности и освобождает от должностей Сенат по предоставлению Высшего совета юстиции Украины, судей других судов назначает на должности и освобождает от должностей Президент Украины по предоставлению Высшего совета юстиции...” (ст. 142). Понятно, что ни одна из наших мощных политсил, которые без устали делят между собой и с Президентом систему судопроизводства, мимо такого надругательства над принципами независимого украинского судопроизводства не пройдет.

В целом назначение судей – не единственный спорный момент в законопроекте Ющенко. Так, кроме наивной попытки зафиксировать в документе, который принимается “на века”, единственные президентские (17.01.2010) и единственные парламентские выборы (через 6 месяцев после вступления в силу настоящего документа), там есть и весьма неоднозначные предложения относительно изменения территориального уклада государства: некоторые города по статусу приравнять к областям, а местные общины объявить отдельными территориальными единицами...

Есть и почти утопические положения – вроде статьи 16: “Собственность обязывает. Использование собственности не должно наносить вреда правам, свободам и достоинству человека, интересам общества...” Но кто бы спорил? Но в условиях отсутствия даже намеков на способ реализации этого утверждения, зачем говорить “а”?

Скажем откровенно, есть там и положения, от которых просто плеваться хочется. Как то статья 39, которая позволяет ограничивать право граждан на свободный сбор, хранение и распространение информации, в том числе из соображений “поддержания авторитета и беспристрастности суда”.

Однако все это погоды все равно не сделает. В Верховной Раде никто предлагаемые изменения ни полностью, ни частями рассматривать не собирается. Более того, нардепы открыто говорят, что у документа – никаких шансов. Понятно, на носу президентские выборы, самое время выразить свою преданность лидеру, ведь и до парламентских недолго осталось. Так зачем портить себе теплое будущее возле полной кормушки, беря у “отработанного Ющенко” удачные законодательные моменты, хоть бы их в законопроекте был целый воз?

Елена Перегуда