Вехи недели. Правительственные сюрпризы, МС-шоу и НАБУ без отдыха

Правительство во многом против собственной воли выступило генератором информационных поводов минувшей недели. На этот раз – уже не «паркетных», а реальных. Уход в отставку «по личным причинам» Войцеха Балчуна не только завершил его 14-месячное пребывание у штурвала «Укрзализныци» без отчета о проделанной работе, но и породил поводы выпить шампанского у министра инфраструктуры Владимира Омеляна и ряда других политиков. «Железнодорожного чуда» в Украине не случилось, и формат ухода Балчуна с должности свидетельствует, что он таким способом избежал увольнения решением Кабмина. До конца 2017 года «Укрзализныце» обещают не только нового шефа, но и обновление руководящего состава, который поменять проще, чем подвижной.

Давний соратник Владимира Гройсмана, министр социальной политики Андрей Рева, вошедший в правительство весной 2016-го по выгрызенной премьером для себя квоте, «порадовал» не только начальство, но и миллионы украинцев утверждением, что масштаб их расходов на питание связан не с низкими доходами, а с культурой потребления пищи. К сожалению, за почти 26 лет независимости в Украине так и не сформировалась традиция, предполагающая уход в отставку чиновника, публично говорящего глупости. Премьер на ровном месте получил пучок критических стрел от оппозиции в ближайшем будущем и сложности в коммуникации по вопросам пенсионной реформы, которая будет проходить как раз по ведомству Ревы.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко в интервью «ЛигаБизнесИнформ» не только подчеркнул факт значительного сокращения потерь среди украинских военных на Донбассе по сравнению даже с 2016 годом, но и дал понять, что ГШУ внимательно отслеживает действия России в отношении Украины. Муженко напомнил, что Донбасс остается полигоном для испытания российского оружия и назвал народ, доверяющий Вооруженным Силам Украины, серьезным фактором сдерживания агрессора.

Михеил Саакашвили продолжает эксплуатировать свою известность и злоупотреблять гостеприимством постсоциалистических государств, ставших членами Европейского Союза. Михеил Николозович действует по отработанной программе: демонстрирует украинский биометрический паспорт, рассказывает о громадье политических планов и благодарит принимающую сторону за поддержку. Этот европейский вояж выглядит пиар-туром в поддержку позиций Саакашвили во время вероятного суда по делу о потере им украинского гражданства, усугубленным особенностями темперамента лидера «Руха новых сил Михеила Саакашвили».

Продемонстрировало активность и НАБУ во главе с Артемом Сытником. Главным направлением приложения усилий стало преследование лиц, допустивших злоупотребления при реализации проекта «Стена». Судя по информационной картинке вокруг этого события, активность детективов несколько нервирует лидеров «Народного фронта». Шеф НАБУ, отчитываясь о проделанной работе, не только назвал некоторые цифры, но и уже привычно выступил за создание антикоррупционного суда.

Напоследок отмечу отказ Александра Захарченко от дальнейшего развития проекта «Малороссия». Глава самопровозглашенной ДНР пояснил, что тема переформатирования Украины остается актуальной, но не с этим названием. Напомню, что «игра в Малороссию» продолжалась чуть меньше месяца, а звучащая из Донецка аргументация не отличалась внятностью и ранее.

Евгений Магда