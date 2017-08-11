МИД Украины выражает протест из-за ограничения РФ движения судов через Керченский пролив

МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года.

Как говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, строительство моста через Керченский пролив, которое может привести к экологической катастрофе, является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымскому полуострову, не давала согласия на такое строительство.

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«Вызывает глубокую обеспокоенность также негативное влияние, которое строительство может нанести окружающей среде и навигации через пролив. Введение Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением Российской Федерацией нормами международного права», - заявляют в МИД.

Соответствующая нота протеста была направлена ​​российской стороне.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Россия из-за строительства моста запретила с 09:00 до 18:00 движение через Керченский пролив всем судам, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.