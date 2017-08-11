В Луцке руководителя общественного формирования "Стража порядка" Тиводара отпустили под личное обязательство

Луцкий горрайонный суд вечером 10 августа отпустил из-под стражи под личное обязательство члена УКРОПа, руководителя общественного формирования «Стража порядка», заместителя председателя Волынского областного союза афганцев Александра Тиводара. Суд принял во внимание состояние здоровья задержанного, а также то, что он не скрывался от следствия и имеет исключительно положительные характеристики.

Ходатайство прокурора о содержании представителя УКРОПа под стражей не было удовлетворено. Александра Тиводара обязали не покидать Луцк в течение двух месяцев.

Решение суда в зале встретили аплодисментами.

Сам член УКРОПа усматривает в своем задержании политические мотивы.

«Это однозначно политический заказ, ведь когда меня задерживали, через дорогу стоял владелец издания «Волынь 24» и снимал все это на телефон. Стечение обстоятельств? – сказал Александр Тиводар после судебного заседания. – Ни в машине, ни у меня дома ничего подозрительного не нашли».

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Он отметил, что в его доме обнаружили законно приобретенные охотничьи патроны. Также общественный активист отрицает свою причастность к прослушиванию отдельных лиц, которое ему вменяют правоохранители, и выразил надежду, что досудебное расследование расставит все на свои места.

Напомним, Александра Тиводара задержали 8 августа на основании сфабрикованного уголовного производства, которое открыли сотрудники СБУ в Закарпатской области. Правоохранители объявили ему и еще четырем лицам подозрение по статье 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием).