Наталия Королевская: У БЮТ с регионалами взаимный режим недоверия

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики, член фракции БЮТ, Наталия Королевская ответила на вопросы УНИАН.

ПР НАПОМИНАЕТ ГОРЛУМА ИЗ «ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ»: ОН ТОЖЕ ГОТОВ БЫЛ НА ВСЕ РАДИ КОЛЬЦА ВЛАСТИ

Партия регионов блокирует трибуну Верховной Рады. Как считаете, это месть за то, что вы с ними новую Конституцию не согласовали, или они просто хотят досрочных парламентских выборов?

Мне Партия регионов напоминает Горлума из «Властелина колец», который одержим тягой к кольцу власти и ради него готов пойти на все. Они готовы говорить о наличии идей, видении пути выхода из кризиса, но их руки будут продолжать тянуться к заветной цели. Именно поэтому они сегодня блокируют парламент вопреки здравому смыслу. Это уже нельзя исправить.

К сожалению, это начало предвыборной кампании и окончание конструктивной работы в экономике. Известно, что когда Партия регионов начинает предвыборную кампанию, вся страна испытывает такое же чувство, как если бы ребенок играл с молотком. Очень хотелось бы верить, что на этот раз, "регионалам" не удастся поломать экономику Украины.

Готовится ли сейчас ваша фракция к выборам?

(Смеется). Нет, еще не готовимся. Даже не разговаривали об этом. Хотя, в принципе, мы всегда готовы.

ПРИШЕЛ ПРЕЗИДЕНТ, ДОСТАЛ ИЗ ЧЕМОДАНА КОНСТИТУЦИЮ – И ГОЛОСУЙТЕ ЗА НЕЕ

Виктор Ющенко в Верховной Раде представил свой проект Конституции. Ваша фракция будет голосовать за него?

В нашей стране сложилась нехорошая традиция: в то время, когда во всем мире рассматривают экономические реформы, у нас президенты, имею в виду также Кучму, за полгода до конца своей каденции начинают предлагать собственную Конституцию.

Я считаю, что если говорить о Конституции, то здесь должна быть слаженная работа, как минимум тех политических сил, которые представлены в ВР.

Единственное, что порадовало, когда выступал Виктор Ющенко, – он признал, что у нас должна быть парламентская республика. Что институт Президента не должен вмешиваться в работу Кабмина. В стране должен быть Президент, который избирается всенародно, но распределение полномочий должно быть очень четкое. Чтобы иметь сильное государство, нужно иметь единую вертикаль государственного управления.

Мы должны научиться быть партнерами, а не так – пришел Президент, достал из чемодана Конституцию, и голосуйте за нее, мол, мы станем жить лучше.

Такую конституционную реформу мы уже один раз пережили… После чего не можем никак наладить систему работы государственной машины. Предложение Ющенко звучит как – а давайте, поменяем колеса и из автобуса одноэтажного сделаем двухэтажный… Но ведь от этого же его технические качества не улучшатся.

Что ожидает Юлию Тимошенко, когда в результате пресловутых газовых договоренностей цена на газ окажется для нас все-таки неподъемной?

Считаю, что для Украины будет абсолютно подъемная цена, потому что роста цен на энергоносители на рынках не наблюдается. То, что сделала Юлия Тимошенко, – было единственным шансом перейти на рыночные отношения.

Не считаете ли Вы, что Юлию Владимировну могут обвинить в непоследовательности? Один день, когда она с Ющенко подписывали декларацию о модернизации ГТС в Брюсселе, она говорила, что мы обойдемся без России. На другой день, после нервной реакции из Москвы, она уже сказала, что мы никак не обойдемся без России.

Политика – это целая повесть, а не отдельные главы. Здесь нужно смотреть всю политическую историю в контексте одного произведения, а не в контексте отдельных глав. Если Европа готова вкладывать деньги, то это прекрасно. Но все также хорошо понимают, что у нас есть серьезная завязка с Россией. Мы 70 лет создавали с ней общую экономику и общую кооперацию, единые рынки.

Конечно, хотелось бы все и сразу: чтобы с нами считалась Европа и уважали в России. Подождите, давайте все шаг за шагом. До этого, к сожалению, последние годы мы просто уничтожали свою репутацию.

Украина так географически расположена, что просто обязана выстраивать дружеские отношения со всеми соседями. Мы должны научиться выполнять свое домашнее задание. То есть, чтобы что-то требовать, мы должны иметь определенный ресурс стабильности.

Президент Ющенко с трибуны ВР сказал, что армия уже реформы прошла, визовый режим скоро ликвидируют, скоро будем в едином экономическом пространстве… Дай Бог, но…

Я это все слушала и у меня было ощущение, что вот вчера избрали Президента, и сегодня он рассказывает, что нужно сделать.

ДЕЙСТВИЯ ОППОЗИЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА – ОБРАЗЕЦ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕПОРЯДОЧНОСТИ

Возможны ли досрочные парламентские выборы?

Уверена, что нужно отходить от практики делать постоянную перезагрузку. От этой перезагрузки людям не будет ни холодно, ни жарко. Мы можем все опять пойти на выборы, взять в руки флаги... Но у меня вопрос – с чем пойдем к людям? Интересно, с какими лозунгами все политики пойдут в этот раз на выборы…

Да выполните хотя бы крупицу того, чего уже наобещали! Помню лозунг Партии регионов про «покращення життя вже сьогодні!», но почему-то никак его не улучшат.

Мы тоже брали на себя обязательства, которые не все еще реализованы. Нам всем есть над чем работать.

Действия оппозиции в условиях мирового кризиса – эта образец экономической безграмотности и политической непорядочности. Как промышленники, как самые крупные в стране владельцы ФПГ, они прекрасно понимают, что нужно проводить серьезные, системные реформы. Они прекрасно понимают, что политическим шантажом ситуацию не улучшишь, ее можно только ухудшить.

Вы Партию регионов называете «политическими шантажистами», но все-таки договариваетесь с ними о коалиции…

Не имела в виду только Партию регионов… Пропрезидентская часть парламента не проголосовала за антикризисные законы, от которых действительно зависят результаты договоренностей с МВФ. Но перед этим уверяли, что проголосуют.

МЫ ДИКАРИ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Одним из ключевых условий выхода из кризиса, как говорят мировые эксперты, является энергосбережение. Можете ли назвать совокупность шагов правительства по энергосбережению в коммунальном секторе, предпринимательстве?..

На этот момент мы дикари в энергосберегающих технологиях. На протяжении последних 17 лет у нас из всех металлургических предприятий только Алчевский меткомбинат запустил когенерационные установки. Все остальные работают на дедовских методах.

Да и вообще производственники к энергосбережению относятся по-советски. По принципу – жарко зимой, открыл форточку. Здесь конечно нужно многое менять как на ментальном, так и на законодательном уровне. И начинать нужно с той же альтернативной энергии.

У отечественной промышленности есть выбор – либо она делает серьезную реконструкцию промышленности, либо будем последним паровозом. Иначе мы никогда не будем конкурентоспособными.

Что касается конкретных шагов Кабмина, то разработан отдельный законопроект по налогообложению и внедрению альтернативных источников энергии. Также подготовлен ряд программ по использованию тепловых насосов, газометана. После поездки премьера Япония дала согласие на инвестиции в энергосберегающие технологии Украины.

Кроме того, мы имеем свой колоссальный внутренний потенциал. Например, завод Малышева делает котлы, которые по своим технологическим показателям могут конкурировать с европейскими. И много-много других.

Вместе с кризисом пришло озарение, что дальше имеющуюся дырку в энергобалансе нельзя прожигать. Я всегда считала, что правительство должно задавать тон, оголять проблему, прописывать шаги ее решения. Уверена, что если бы сегодня все антикризисные меры, которые разрабатывает правительство тут же, в режиме он-лайн внедрялись, то Украина жила бы в совсем иной ситуации.

Но, к сожалению, процесс торможения, который имеет место по вертикали работы всей государственной машины, препятствует достаточной эффективности работы правительства.

У БЮТ С ПР ВЗАИМНЫЙ РЕЖИМ НЕДОВЕРИЯ

В таком случае есть мировая практика: если правительство не находит поддержки у вериткали, то оно должно подать в отставку, как, например, в Латвии…

Уйти в отставку – это легче всего. А уйти в отставку еще полгода назад вообще прекрасно. Если бы парламент имел возможность создать другую коалицию и выбрать другой Кабмин – нет проблем.

Но кризис диктует свои условия, и первое что следовало бы сделать – независимо от цветов, создать единое правительство.

А в чем Вы не можете сойтись с Партией регионов, чтобы создать такое правительство?

Думаю, просто присутствует взаимный режим недоверия.

Проблема не в том, что мы не можем распределить министерские посты. К этому вопросу дело даже не доходит.

Мы много слышим от «Регионов» об антикризисной программе, самой лучшей и самой профессиональной, но никак не можем ее увидеть. Однако, как говорится, товар лицом никто не показывает. Здесь и начинается стопор.

К сожалению, в период кризиса у всех имеется очень много соблазнов заработать себе дополнительные политические дивиденды.

По этому поводу хочу рассказать анекдот. Бегает обезьяна по лесу и кричит: «Кризис, кризис». Видит медведя: «Медведь, кризис, катастрофа!» Медведь: «Слушай, уйди. Я как ел мясо, так и ем. Правда, тяжелее найти его стало, но все-таки ем. Не мешай мне!» Обезьяна видит лису: «Лиса, кризис, кризис!» Лиса: «Обезьяна, уйди! Я как ходила в шубе, так и хожу. Нет мне дела до кризиса». Обезьяна говорит себе: «Ничего не понимаю. Эта в шубе как ходила, так и ходит. Медведь как ел мясо, так и ест, а я как была с голой попой, так и осталась».

Вот понимаете, некоторые хотят сегодня просто нажиться.

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК НА ДОНБАССЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ

Вы как выходец из Луганского региона поддерживаете идею другого государственного языка?

Считаю, что мы как нормальное государство должны иметь один государственный язык. Двуязычие может привести только к ненужным расколам общества. Но на уровне региональном, люди должны разговаривать на том языке, который им более удобен.

Создали искусственный миф о том, что в Луганске нужно защищать русский язык. Я вам скажу, что скорее украинский язык на Донбассе нуждается в защите.

Так случилось в моей жизни, что моя личность формировалась в русскоязычной среде. Потому мне удобнее мыслить по-русски. Но мой сын учится уже в украинской школе.

ВР невиданным большинством приняла закон о престиже шахтерской профессии. Этим законом предусмотрены дополнительные льготы шахтерам-пенсионерам. А у вас есть, чем сегодня платить зарплату работающим шахтерам, не говоря уже о каких-то льготах?

Сейчас зарплата шахтерам выплачивается. Хотя, к сожалению, за март ее несколько дней задержали. Согласно принятому недавно закону, деньги выделяются после одобрения двумя парламентскими комитетами. Таково в свое время было требование Партии регионов. Бюджетный комитет, возглавляемый представителем Блока Литвина, «шахтеры прошли успешно». А второй, под руководством регионала Николая Азарова, долго не мог собраться. Вероятно, это была проблема чисто техническая. Мне бы не хотелось думать, что в ситуацию была привнесена политика.

Как Вы попали в БЮТ? Говорят, что Вы едва ли не до последнего были в команде Виктора Януковича, а когда запахло жареным, то решили присоединиться к Тимошенко…

Мне Тимошенко как сильный политик всегда импонировала…

В Луганске и сегодня имеется информационная блокада, а в 2003–2004 годах вообще был серьезный форпост. Люди где-то слышали о Тимошенко и Ющенко, но ничего не знали о них.

Я на тот момент была депутатом облсовета, прошла по мажоритарному округу, не состояла ни в какой политической силе.

Конечно, облсовет отстаивал интересы Януковича… Президентские выборы закончились, и Луганщина осталась жить той жизнью, которой и жила – абсолютно никому не интересной. Бело-голубая команда разбежалась-разъехалась. Я эту команду очень хорошо знаю, многому у них научилась. Со многими дружим, но при этом у нас есть четкие грани между дружбой и политикой. Чтобы поддерживать взаимопонимание, нельзя эти грани переходить.

После того, как я стала депутатом от БЮТ, появились публикации о том, что я «перебежала от Партии регионов». Но это неправда. Я никогда не была членом Партии регионов, а тем более членом команды Януковича.

МОЙ ХАРАКТЕР ОЧЕНЬ БЛИЗОК К ХАРАКТЕРУ ТИМОШЕНКО

Говорят, со своим земляком-«регионалом» Александром Ефремовым Вы не общаетесь…

Провокационный вопрос… С Александром Ефремовым видимся на политических дебатах в прямых телеэфирах. Если серьезно, то я общаюсь абсолютно со всеми своими земляками. Мы прожили в одном городе много лет, работаем в одном округе и как воспитанные люди не можем не общаться или не здороваться. Это будет мелко и не корректно. Общаюсь также и с донецкими.

Что касается моего прихода в БЮТ… Это был такой скорее подсознательный порыв. Решение идти в команду Тимошенко приняла в день ее отставки. Помню, в этот день она как раз давала пресс-конференцию. И я ее прочувствовала. Видела где-то ее боль, ее разочарование и при этом колоссальную внутреннюю силу. Это был человек, который уже в этот день готов вместе со своей командой идти вперед. Мне страшно захотелось стать членом этой команды. Вот именно этой!

Мой характер очень близок к характеру Тимошенко, то есть никогда не сдаваться, никогда не поддаваться обстоятельствам, а создавать обстоятельства, которые нужны тебе.

Спустя три года, могу сказать, еще ни разу не пожалела о том, что работаю в БЮТ, о том, что пришла сразу в оппозицию.

Правда, когда мы были в оппозиции и когда шла скупка этих «золотых» трех сотен депутатов, было сильное моральное давление. Представьте себе, сегодня человек сидит с тобой рядом, а завтра на соседней лавке.

РЕГИОНАЛЫ ПЫТАЛИСЬ КУПИТЬ МЕНЯ НА ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ДОНБАССКИЙ ПАТРИОТИЗМ»

Ваши земляки Вас тоже пытались перекупить?

А кого не пытались? Они пытались договориться со всеми, с кем только возможно.

Меня пытались больше купить на так называемый «донбасский патриотизм». Мол, в Верховной Раде Донбасс может быть представлен только под одним партийным флагом.

Но это все несерьезно. Я уверена, что на пути к своей карьере ты должен пройти все ступеньки. Перешагнешь хоть одну, и она тебе этого не простит.

Вы свою карьеру начинали с простого менеджера. После года работы менеджером стали финансовым директором…

Ну это не прямо так было: сегодня менеджер, завтра директор… К финансовому директору я шла на протяжении трех лет. Я по гороскопу Телец, потому всегда упрямо иду к своей цели. Тем более, тогда было время бурного развития бизнеса.

Очень благодарна своим руководителям, которые страшно рисковали, поручая мне ответственные поручения. Мне кажется, я лично бы не смогла двадцатилетней девочке доверить такую ответственность.

Да, мне было сложно, но это хорошая школа жизни. Помню, как из командировок почти не возвращалась домой, в машине у меня была подушка, одеяло. Так и спала прямо в автомобиле. При этом полученный в бизнесе опыт я бы ни на что не променяла. Ведь этому не научат ни в одной школе, ни в одном университете, ни в одной политической школе, потому что в бизнесе уровень ответственности совершенно другой. Там ты понимаешь, где тобой играют, а где ты играешь. А в политике совсем не понятно, когда ты кого-то используешь или тебя используют. Здесь ты можешь так заиграться, что не успеешь опомниться, как ты уже исполняешь другую роль.

У МЕНЯ КОМПЛЕКС ОТЛИЧНИЦЫ

Торговая марка «Королевское мороженое» создана в Вашу честь?

(Смеется). С этим мороженым вышло очень интересно… Вообще я мороженое не люблю, потому что в детстве болела ангиной.

Мы прочитали в «Вестнике приватизации», что этот объект был выставлен на продажу. Мне позвонили из облгосадминистрации и говорят: «Здесь выставлены акции на приватизацию. Их хочет скупить киевская компания и днепропетровская, начнется хаос…» Я отправила аналитическую группу изучить предприятие. В итоге мы решили, что бизнес довольно-таки интересен, хотя прибыль не столь высока.

Приватизация как раз проходила в период моей первой беременности. Помню, 20 февраля было собрание акционеров, а 2 марта я родила. Это был такой период романтики: мороженое, дети.

Я всегда только управляла активами, а происхождение капитала было и от родителей, и от брата. У нас в семье никогда не было никакого деления – мол, это мое, а это твое.

После того, когда я ушла в политику, совсем отошла от бизнеса. Многие активы были проданы. Сейчас остался только бизнес мужа.

А какой у него бизнес?

Я не хочу это комментировать. Своему мужу я пообещала, что никогда не буду впутывать его в политику.

Он единственный в мире дает мне объективную оценку, начиная от внешнего вида, принятого решения и заканчивая внутренним, эмоциональным состоянием.

Каких вершин хотите достичь в политике?

Как будет суждено. Самое главное для меня – чувствовать себя комфортно. Но это не значит, что нужно опускать руки, расслабляться и не идти вперед.

Сейчас, возглавляя комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики, я чувствую себя на своем месте. Хотя был ряд предложений пойти работать в Кабмин, разные фонды…

Я 15 лет проработала в бизнесе и сейчас не теоретически, а из практики понимаю все его сегодняшние проблемы. Меня иногда спрашивают: «А откуда вы знаете того олигарха?» Я говорю, что знала его, когда он еще не был олигархом.

Раньше все мои знакомые бизнесмены просили меня, чтобы правительство, Верховная Рада не мешали им работать, и у них все шло хорошо. Но сейчас тот момент кризиса, когда мы им действительно нужны. Они говорят мне: «Помогите нам. Вы нужны нам сегодня». И я это тоже понимаю.

Я каждый вечер перед сном изучаю законы. Бывает, что и до двух – четырех ночи. Потому что просто не могу прийти неподготовленная на заседание. Это у меня такой комплекс отличницы.

Поначалу мои помощники от меня шарахались. Говорили мне: «У нас было много председателей (комитета ВР) – Ехануров, Кинах… Они никогда так много не требовали, ни во что так не вникали, они во всем нам доверяли». Но это не недоверие, я обязана досконально знать предмет разговора.

Кризис – это такой момент истины для депутатов: либо ты смог быть полезным, либо – нет.

ЕСЛИ ТЫ НЕ ИЗ ДОНЕЦКА – ЗНАЧИТ, НЕ ИЗ ИХ КОМАНДЫ

Что Вам нравится в Юлии Тимошенко?

Мне больше всего импонирует чувство команды. Я не сторонник одиночек, которые выстраивают какие-то паутины и радуются, когда хоть кто-то попадет в нее.

В премьере поражает, прежде всего, ее колоссальная работоспособность, ее искреннее желание изменить ситуацию.

А не пытаетесь быть похожей на нее?

Может быть, где-то на подсознании. А так я всегда была сама по себе.

Мне непонятно, когда меня пытаются с кем-то сравнить, у меня есть свое имя, фамилия и биография.

В Вашем кабинете есть портрет Тимошенко, но нет портрета Президента. Почему?

(Смеется). А еще у меня есть потрет моего сына, мужа и мамы с папой.

Говорят, Вы – любимица Юлии Владимировны…

Все очень относительно…

Никогда не стремилась быть чей-то любимицей. Всегда имела желание быть полезной, быть человеком, на которого можно положиться, которому доверяют.

Относительно доверия… Возможно, это то, чего мне не хватало в облсовете. Там так: если ты не из Донецка – значит не из их команды. То есть там есть донецкое ядро, и оно всегда будет донецким ядром. И их за это можно уважать, потому что они создали сильную команду, которая покорила огромное количество избирателей.

Вы человек занятой, но все же, думаю, и у Вас бывает свободное время. Как его проводите?

Знаете, у меня из-за таких вопросы даже комплексы развиваются, потому что я не знаю, как на них отвечать.

Иногда я хожу на какие-то вечеринки, но чувствую там себя неудобно. Обязательно кого-то найду, с кем можно говорить по работе, и сразу становлюсь неинтересным собеседником.

Зато у меня есть узкий круг друзей, которых я знаю очень давно, с которыми мы можем просто помолчать, посмеяться друг над другом.

Если честно, я не люблю ходить на тусовки. Мне намного приятнее провести выходной с детьми или просто со своим мужем где-то посидеть, выпить бокал шампанского и обсудить, как двигаться дальше.

Разговаривала Оксана Климончук