Из-за митингов Януковича Герман не успеет побелить хату? (репортаж с Майдана)

Парни с флагштоками зачарованно стоят перед плазмой, где полуобнаженная модель рекламирует какую-то парфюмерию. Столичный торговый центр "Глобус" своим лоском отпугивает гостей с депрессивного востока. Зайти внутрь так и не осмеливаются.

На митинг-протест Партии регионов ее сторонники из разных регионов Украины приехали заблаговременно. Поэтому имея немного свободного времени, разглядывают центр Киева.

- Ребята, смотрите! Это же стадион Лобановского! Давайте зайдем, - восторженно выкрикивает парень, проходя мимо стадиона.

- Да потом посмотрим. Пошли сначала в Раду, - мрачно отвечает ему товарищ.

Энтузиазм парня угасает, и он, провожая взглядом стадион, ковыляет вслед за друзьями.

Впереди меня идут две девушки.

- Национальный художественный музей, – читает одна из них вслух табличку у входа.

- А я бы не очень хотела в музей, я бы лучше сходила в Институт культуры, узнала бы, что нужно для поступления, - делится своими планами подруга. – Да в этом дурдоме разве успеешь...

Протестующие не спеша собираются под Кабмином и Верховной Радой. В Мариинском парке возле фонтанов раздают регионовскую символику и отдают приказы, в каком порядке двигаться колоннам. Народ завтракает: кто домашними бутербродами и чаем из термоса, кто столичными хотдогами. В урнах уже не только бутылки от воды или сока, но и от напитков более крепких. Земляки Януковича с табличкой “Енакиево” тоже разместились в парке, на том месте, где открывается прекрасный вид на Днепр. На разостланные газеты выкладывают предусмотрительно нарезанное сало, хлеб, вареные яйца и картофель. Рядом молодые митингующие устроили фотосессию. Ржут так, что аж хочется узнать, с чего бы это.

Продвигаюсь ближе к Верховной Раде. Там уже в разгаре митинг.

- Мы получили власть, которая впилась и зубами, и когтями в кресла и как пылесос каждый день высасывает миллионы из мертвого бюджета страны, - как всегда запальчиво и эмоционально выкрикивает регионалка Инна Богословская.

- Людям нужно идти на огороды, чистить и белить дома. Скоро Пасха. А нам не дают пойти в церковь, не дают в пост сконцентрироваться, подумать. Мы должны выходить на митинги и бороться с этой властью, - выступает с речью Анна Герман. - Тимошенко говорит, наша химия и наша металлургическая промышленность не конкурентоспособна. А почему? Потому что Тимошенко привезла нам из Москвы газ вдвое дороже, чем мы имели при Януковиче... Пенсионный фонд пуст. Работы нет. Безработица растет. Цены бешеные. А власть делает вид, что ничего не случилось... Вечером она (Юлия Тимошенко – авт.) пойдет на программу к Шустеру и будет чесать такое, что уши завянут... Это была последняя оранжевая зима - осень будет нашей!

Из Верховной Рады выходит Василий Киселев. Подходит к сцене, машет однопартийцам рукой, одобрительно кивает головой, улыбается и вполне довольный исчезает в стенах парламента.

После Анны Герман слово берут Кинах, Мирошниченко и другие регионалы и сторонники партии. Позже объявляют, что продолжение митинга состоится на Майдане. Народ строится в колонны и не спеша двигается в сторону центральной площади.

Майдан в этот раз заполнен под заявзку. Везде таблички с названиями населенных пунктов, из которых можно составить карту Украины: Львов, Донецк, Винница, Кировоград, Одесса, Днепропетровск, Черкассы и т.д. Сами люди в этот раз оживленнее и более эмоциональны, чем на аналогичном митинге на прошлой неделе.

На сцене появляются Чечетов, Шуфрич, Сухой, Корж, Засуха, Бойко и другие депутаты-регионалы. Митинг открывает Нестор Шуфрич.

- Родные мои, благодарю, что вы пришли сказать "нет" этому беспорядку, который сегодня позволяет себе власть... У нас сегодня нет Президента, нет власти. Это улей, в котором живет большой трутень. Я знаю, почему Ющенко больше любит пчел, чем украинский народ, потому что пчелы молчат - мы молчать не будем... Власть хочет удержаться. Но это корабль, который уже тонет, и на нем остались только крысы...Новая крыса – ЕЦ... Если в Тернополе голосуют за ЕЦ – то Ющенко пришел...

Шуфрич делает паузу. В толпе ясно слышен непристойный вариант продолжения фразы.

- Я хотел сказать конец, - подождав, радостно сообщает он и продолжает. – Нам должно быть стыдно, что в прошлом году завезли 100 тысяч кг сала в Украину... Я думал, Ющенко ездил в Польшу за медом, а он оказывается ездил за салом...

К микрофону по очереди подходят Сухой, Колесниченко, Бойко, Корж, Кузьмук в сопровождении ветеранов и афганцев. В том же духе звучат обвинения в адрес нынешней власти и требования ее отставки.

В это время к сцене приближается Ефремов. Журналисты обступают депутата.

- Эта власть должна уйти в отставку... Досрочные одновременные парламентские и президентские выборы - это был бы лучший путь для страны, - делится регионал.

Женщине в первом ряду становится плохо, ее умывают минеральной водой, но это не очень помогает, и ее, взяв под руки, уводят сквозь толпу.

Анна Герман успевает и на этот митинг.

- Наконец пришла весна. Наша весна. Хотя политические морозы еще не закончились, потому что политические отморозки не дают нам жить, не дают нам строить Украину, не дают нам выйти из того страшного кризиса. Они продолжают обманывать украинцев, продолжают говорить с экранов телевизоров, что мы хорошо живем, - опять начинает свою речь депутат.

Вдруг к ней подходит мужчина и что-то шепчет на ухо. Герман сворачивается, и на сцене появляется Янукович.

- Я-ну-ко-вич! - будто в экстазе выкрикивают первые ряды.

- Мы конечно больше привыкли заниматься делом - своими руками строить, производить машины, добывать уголь, пахать поля, сеять пшеницу, а вынуждены сейчас в это непростое время для нашей страны собираться на такие мероприятия, - начинает свою речь главный оппозиционер. - Эта Площадь в истории независимой Украины сыграла очень плохую роль - в 2004 году с этой Площади пришла власть в Украину, которая сегодня принесла кризис... Мы и сейчас на Площади можем встретиться с теми, кто тогда стоял под оранжевыми флагами, они сегодня пришли к нам... Более 80% украинцев считают, что нужно проводить досрочные парламентские и президентские выборы... Они объявили, что с декабря лежит их антикризисная программа в парламенте, которую никто не рассматривает, - это чистая ложь...Сегодня падает потребление основных продуктов питания... Украинский народ стал потреблять 12 кг мяса в год, а пленным немцам во время режима Сталина выделяли 13 кг. Мы сегодня еще до конца не понимаем тех проблем, которые оставят нам оранжевые. Тогда, когда мы с вами узнаем всю правду, это будет для нас шок... Я хочу пожелать вам с нами, чтобы в ближайшее время мы вынудили эту власть уйти в отставку и это решение должно быть не просто оппозиции, а всего украинского народа от запада до востока, от севера до юга...

Янукович призывал украинцев дать власти последний шанс до 14 апреля, когда “они обещали представить антикризисную программу”.

В завершение речи улыбающийся Виктор Федорович в обе стороны машет руками своим сторонникам и даже шлет в толпу воздушные поцелуи. После провозглашения резолюции, митинг зканчивается. Регионалы на спешат расходиться и общаются с народом. Анну Герман обступает больше всего сторонников – о чем-то говорят, просят автографы. Ради подписи Герман вытаскивают собственные партбилеты. Улыбающаяся депутат никому не отказывает и даже фотографируется с желающими.

Настроение у всех веселое и вдохновенное. Весна все же...

Анна Ященко