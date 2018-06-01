Социалисты гордятся своим высокопоставленным членом

Янукович назвал Мороза старшим братом, Адам Мартынюк – товарищем по оружию. На торжествах, посвященных 15-летию Соцпартии, лидеру СПУ пили дифирамбы, а певица Алла Кудлай спела песню на его слова. Журналист УНИАН тоже там побывал…

Украинские партии, как восточные женщины, живут недолго. Поэтому дату 15 лет можно считать очень даже внушительной.

Секюрити на входе в зал Дома кино строго фильтровало прессу, пропуская только своих – «социалистических» журналистов. Вашего покорного слугу сначала усиленно оттесняли в направлении фуршета, но после такого же усиленного заверения, что мы абсолютно не голодны, смилостивились и пропустили в торжественный зал. Зал был полон людьми пенсионного возраста. И хотя аналитики рапортуют о существенном омоложении партии, на торжества были приглашены в основном старшие товарищи. Стоит отметить, что два неполных года пребывания социалистов во власти положительным образом сказались на облике этих людей, они приоделись, поправились и заметно посвежели.

Сначала выступил Александр Александрович Мороз. Он тепло поздравил всех присутствующих. «Все позитивы развития нашего общества связаны с Соцпартией, – сказал Александр Александрович (чего только не наговорят в день рождения. – Авт.). – И посмотрите на наше развитие, в первом парламенте было три социалиста, поприветствуем, если тут есть – Мусиенко, второй Марченко, ему на всякий случай не будем хлопать, и третий я. В следующем созыве было уже 18 человек, потом – 21, дальше – 28. А сейчас 21 тысяча социалистов работают во власти».

– Ни одна политическая сила не пребывала в такой оппозиции и не испытывала такого шквала притеснений. Мы сумели прекратить комедию с формированием коалиции и взять на себя ответственность за формирование власти в стране. И если нас не поймут сегодня, нас поймут завтра, – пышно провозгласил спикер.

Потом зазвучала музыка, какие-то ностальгические мелодии типа песен советских композиторов, и на сцену вышли ветераны партии, которым Сан Саныч вручал памятные награды. Ветераны рассказывали много интересных вещей. К примеру, что Адам Мартынюк, который во времена запрета КПУ, был членом Соцпартии, выдавал старушкам-активисткам газету «Товарищ» и говорил: вот вам сто экземпляров – продавайте, двести гривен принесите, партии нужны средства. Присутствующий на собрании Адам Мартынюк при этом ласково улыбался. Другие товарищи, получая награду, убежденно говорили в микрофон, что именно СПУ вывела Украину на передовые позиции в Европе, и поздравляли присутствующих с праздником «великой идеи и великой партии». «Вспомните, этот страшный октябрь (возможно, имеются в виду акции протеста против Кучмы в 2002 году. – Авт.), а эти «любі друзі» бросали нам копейки и кефир (речь идет о чем-то, чего мы не знаем. – Авт.). В любом случае, СПУ может гордиться такими верными членами.

Потом Сан Саныч сел, а на сцену вышла Алла Кудлай и спела песню «Додому», написанную на слова Мороза. Пела она душевно, танцуя что-то вроде танца живота, особенно усердно проявляя пластические свойства возле той части сцены, где сидел Александр Александрович.

Но гвоздем программы, бесспорно, стал приход Виктора Януковича. Премьер-министр поздравил всех присутствующих. «Вы знаете, – сказал он, – две наши партии родились почти в одной время, но мы на шесть лет позже. Значит, ваша партия может считаться нашей старшей сестрой, а у Александра Александровича я многому учусь и сейчас. Обе наши партии базируются на одних и тех же ценностях, и все мы хотим видеть нашу страну успешной и процветающей». (Не пугайте, Виктор Федорович). Премьер расцеловал спикера и уехал.

Потом на сцену вышел Виталий Яковлевич Шибко, он представил книгу об истории СПУ. Сказал, что в книге упомянут почти каждый из присутствующих на собрании. Это – книга об истории партии и об истории демократического движения в Украине.

Одним из последних выступающих был Адам Мартынюк.

– Я совсем не жалею, что 15 лет назад был участником учредительного съезда Социалистической партии, которая наследует традиции другой партии, испытавшей притеснения и запрет, все мы дети той партии, – начал он свой спич. – И я долго думал, почему эти пятнадцать лет мы не вместе. А теперь понимаю, хорошо, что мы не вместе. И хорошо, что у Компартии есть еще одна партия, которая исповедует ее принципы и на которую она может опереться.

Что ж, Социалистической партии повезло, она правильно выбрала идеологию. На ее идеологии мирно соседствует олигархические «младшие братья «Регионы» и исторические братья «коммунисты». И ничего тревожного нет в том, что рейтинг партии сейчас всего три процента. Ведь у нее есть лидер, который, по слухам, и сейчас может сотню раз отжаться от пола и кого хочешь переиграть (в шахматы). А последнее свойство для наших партий – едва ли не основное.

Маша Мищенко