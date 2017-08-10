"Ценные кадры Януковича": журналист сообщил о скандальном назначении в КГГА
Симонов ранее руководил "Киевзеленстроем", сейчас же его назначили руководителем транспортного департамента КГГА.
Руководителем транспортного департамента КГГА назначили Сергея Симонова, который при прошлой власти он был правой рукой "лесника Януковича". Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.
"Ценные кадры Януковича не долго сидели за печкой... Напомню, "лесник Януковича" - это Виктор Сивец, который при предыдущем президенте возглавлял Государственное агентство лесных ресурсов и грабил украинскую лесную отрасль как бешеный", - говорится в его сообщении.
А Симонов при нем возглавлял ГП "Укрлесконсалтинг" - "коррумпированную структуру, через которую из государственных лесничеств выкачивались миллионы", добавил журналист.
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Гнап напомнил, что тогда лесхозы заставляли продавать древесину на экспорт через "Укрлесконсалтинг" по заниженной цене, а за границей фирмы Сивца, как утверждает он, уже сбывали ее по мировым ценам.
И после Майдана Генпрокуратура возбудила ряд уголовных производств по сделкам "Укрлесконсалтинга".
"Сивец сбежал к россиянам. А его правая рука - Симонов, сначала пересидел в кустах, затем поруководил "Киевзеленстроем". А теперь вот возглавил транспортный департамент КГГА. Ну теперь я за киевский общественный транспорт спокоен", - подытожил журналист.
С февраля 2015 года до апреля 2016 года Симонов был генеральным директором "Киевзеленстроя".