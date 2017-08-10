"Ценные кадры Януковича": журналист сообщил о скандальном назначении в КГГА

Руководителем транспортного департамента КГГА назначили Сергея Симонова, который при прошлой власти он был правой рукой "лесника Януковича". Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.

"Ценные кадры Януковича не долго сидели за печкой... Напомню, "лесник Януковича" - это Виктор Сивец, который при предыдущем президенте возглавлял Государственное агентство лесных ресурсов и грабил украинскую лесную отрасль как бешеный", - говорится в его сообщении.

А Симонов при нем возглавлял ГП "Укрлесконсалтинг" - "коррумпированную структуру, через которую из государственных лесничеств выкачивались миллионы", добавил журналист.

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Гнап напомнил, что тогда лесхозы заставляли продавать древесину на экспорт через "Укрлесконсалтинг" по заниженной цене, а за границей фирмы Сивца, как утверждает он, уже сбывали ее по мировым ценам.

И после Майдана Генпрокуратура возбудила ряд уголовных производств по сделкам "Укрлесконсалтинга".

"Сивец сбежал к россиянам. А его правая рука - Симонов, сначала пересидел в кустах, затем поруководил "Киевзеленстроем". А теперь вот возглавил транспортный департамент КГГА. Ну теперь я за киевский общественный транспорт спокоен", - подытожил журналист.

С февраля 2015 года до апреля 2016 года Симонов был генеральным директором "Киевзеленстроя".