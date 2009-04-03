Партия регионов продолжает «осаду» Верховной Рады
Ночью депутаты дежурили в зале
Народные депутаты из фракции Партии регионов продолжают блокировать работу Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, в данное время в сессионном зале находится около 20 депутатов, которые блокируют президиум парламента.
Вход в президиум также заблокирован стульями.
Кроме того, несколько народных депутатов сидят в ложе правительства.
Ночью депутаты от Партии регионов дежурили в сессионном зале.
“Регионалы” требуют от правительства внести на рассмотрение ВР антикризисную программу.
Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов решила, что 2 и 3 апреля будет блокировать работу Верховной Рады.
“Основное требование этой предупредительной акции – правительство должно подать в Верховную Раду антикризисную программу вместе с поправками в бюджет как гарантию выполнения этой программы”, - сказал народный депутат, заместитель председателя партии Анна ГЕРМАН.
По ее словам, 3 апреля эти акции будут подкреплены массовыми митингами, которые пройдут в столице возле Секретариата Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и на Майдане Незалежности.
В понедельник, 6 апреля, фракция Партии регионов решила не блокировать работу Верховной Рады, чтобы Президент Европарламента Ганс-Герт ПЕТТЕРИНГ смог выступить перед народными депутатами Украины.
«Президенту Европарламента в понедельник нужно дать возможность выступить в украинском парламенте. Поэтому Партия регионов не будет в понедельник блокировать ВР», - сказала А.ГЕРМАН.