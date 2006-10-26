Суд отклонил 20 ходатайств Тараса Зеленяка, который называл россиян ”кацапами”

Суд Советского района Новосибирска отклонил 20 ходатайств подсудимого Тараса ЗЕЛЕНЯКА, обвиняемого в разжигании национальной розни через Интернет.

Как пишет Газета.ru, по версии следствия, Т.ЗЕЛЕНЯК разместил на одном из украинских интернет-форумов сообщения, в которых содержались высказывания «кацапы», «москали» и др., оскорбляющие национальное достоинство русских. «Надо различать мнение и информацию», - не согласился Т.ЗЕЛЕНЯК с обвинительным заключением.

На заседании суда, состоявшемся сегодня, 26 октября, адвокат Т.ЗЕЛЕНЯКА Владимир МЕЛЬНИКОВ потребовал у судьи сделать судебный процесс закрытым от прессы. Однако судья Алла ГАРАЕВА не удовлетворила требования защиты.

Кроме того, судья отвергла и другие ходатайства подсудимого, сочтя их претензиями к следствию. В ходатайствах Т.ЗЕЛЕНЯК указывал на то, что не согласен с результатами проведенных психиатрической и лингвистической экспертиз. Он также заявил, что стенограмма первичного допроса выполнена с неточностями. Судья А.ГАРАЕВА сочла ходатайства Т.ЗЕЛЕНЯКА анализом следственных мероприятий и порекомендовала ему использовать их в прениях сторон, которые назначены на середину ноября.

Как сообщалось ранее, 36-летнего Т.ЗЕЛЕНЯКА обвиняют в возбуждении ненависти к русскому народу. По данным прокуратуры, он заходил на различные украинские сайты, где и оставлял комментарии в отношении русского народа.

Т.ЗЕЛЕНЯК якобы использовал в своей речи слова и выражения, сравнения и оценки провокационного характера, направленные на оскорбления чувства национального самосознания русского человека.

Через некоторое время новосибирцем заинтересовались сотрудники ФСБ, и вскоре было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Если Т.ЗЕЛЕНЯКА признают виновным, ему грозит до двух лет тюрьмы.