Местные и парламентские выборы больше не будут одновременными

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон “О внесении изменения в статью 14 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» об одновременности проведения выборов.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 17 марта.

Им исключена из ныне действующего закона норма о том, что “очередные выборы депутатов и сельских, поселковых, городских председателей происходят одновременно с выборами народных депутатов Украины”.

Как отмечается в объяснительной записке к документу, согласно части пятой статьи 76 Конституции Украины, срок полномочий Верховной Рады составляет пять лет. Следовательно, срок полномочий ВР шестого созыва, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября 2007 года, истекает в конце 2012 года.

Согласно же статье 141 Конституции Украины, срок полномочий депутатов местных советов пятого созыва, сельских, поселковых, городских председателей, избранных на очередных местных выборах 26 марта 2006 года, закончится значительно раньше.

В соответствии с Конституцией Автономной Республики Крым, срок полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва, избранной на очередных выборах 26 марта 2006 года, истекает в 2010 году.

Поэтому в принятом законе и изъята норма об одновременности проведения выборов.